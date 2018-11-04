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أعرب السائق ناصر بن خليفة العطية، الرئيس السابق للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية «كيو إم إم إف»، والنائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، والعائد للمشاركة بعد غياب طويل، عن سعادته بحصوله على المركز الثالث برالي الكويت الدولي، مشيراً الى الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل الفني معه. وقال العطية: «الحمد لله، نجحت في استعادة جزء من الفورمة المطلوبة بشكل تدريجي، وكذلك بدأت التعود على مساعدي وكتيب الطريق وكأني متسابق جديد على عالم الراليات، اشكر فريقي وعائلتي وأبارك لهم جميعاً».

وأضاف: «صحيح أننا صادفتنا بعض المشاكل الصعبة خاصة امس الاول وكذلك امس كان هناك مشكلة مع البترول لكن الحمد لله استطعنا أن نصل بالسيارة وننافس حتى النهاية، بعدما حافظنا على ترتيبنا».

وحول الفترة المقبلة، قال ناصر بن خليفة: «الآن ستكون هناك خطط جديدة ولكن التركيز الأكبر سيكون على الجانبين البدني والذهني بشكل كبير وترتيب اموري بالنسبة للفريق والسيارة.. هل سأشارك بها السنة القادمة ام ستكون هناك سيارة اخرى، وستكون مشاركتي في راليات معينة سيتم اختيارها». ووجه بن خليفة التهنئة لمواطنه ناصر صالح العطية على فوزه وقال: «حرصنا على التواجد في رالي الكويت الدولي من اجل مؤازرة ناصر صالح، وتوجيه رسالة لكل المتسابقين القدامى من أجل العودة، وانه لا يوجد شيء مستحيل، والدليل أننا نجحنا في التفوق على الجيل الجديد».