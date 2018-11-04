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وجه الرئيس التنفيذي للنادي الدولي الكويتي للسيارات عيسى حمزة الشكر الى كل من اسهم في تنظيم وإنجاح رالي الكويت الدولي الذي شهد مشاركة العديد من المتسابقين العالميين.

وأضاف خلال اليوم الختامي للسباق، أن جميع الأمور سارت على خير ما يرام وبحسب الخطة الموضوعة منذ بداية الاستعداد للسباق بفضل توجيهات رئيس النادي الدولي الكويتي للسيارات د. عماد بوخمسين، بالاضافة إلى تعاون رئيس اللجنة المنظمة للرالي الشيخ عذبي النايف.

وقال حمزة ان نتائج اليوم الختامي شهدت تفوق المتسابقين القطريين ناصر بن صالح العطية وناصر بن خليفة العطية بالاضافة إلى بروز النجم الكويتي مشاري الظفيري وهو ما اعطى انطباعاً بقوة الرالي وامتياز المستويات الفنية، مؤكدا أن الديوان الاميري سخر جميع امكانيات حلبة الكويت لانجاح الحدث الامر الذي لاقى اشادة كل المشاركين وهو ما يدفع إلى التطلع لاستضافة مزيد من المنافسات، وقال: «نحن في النادي الدولي الكويتي نفخر في استضافة هذا السباق على حلبة الكويت خصوصا في ظل هذا النجاح اللافت بشهادة الجميع».

