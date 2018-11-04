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ذكر رئيس لجنة الراليات في نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات، رئيس اللجنة المنظمة لرالي الكويت الدولي الشيخ عذبي النايف أن جهودا جبارة شهدتها الفترة الماضية من أجل انجاح رالي الكويت الدولي (الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات)المُعترف بها من الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» وذلك بعد عامٍ من الغياب.

وأفاد النايف في تصريح الى «النهار» بأن الاستعدادات للرالي الذي اختتم امس تمت في فترة وجيزة وأن عودة القطري ناصر بن خليفة العطية نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات للمشاركات بعد 22 عاما من الانقطاع ومشاركته في الرالي أكسبه زخما كبيرا.

وتوجه بالشكر لكل وزارات الدولة وجهاتها الحكومية خاصا بالذكر وزارة الداخلية والطوارئ الطبية والجمارك والادارة العامة للاطفاء لمساهمتها في نجاح الحدث الذي أقيم باسم الكويت.

وشكر الرعاة خاصا بالذكر فندق هوليداي ان وشركة زين على دعم الرالي معنويا وماديا. وأثنى على جميع المتسابقين الذين شاركوا في الرالي، كما أثنى على جهود وسائل الاعلام التي نقلت الحدث بصورة رائعة للجمهور ولمحبي رياضة السيارات.

وذكر أن عدم استضافة الرالي في موسم 2016-2017 كان شيئا مؤسفا مؤكدا أن الترتيب يجري لاستضافة مزيد من الاحداث المماثلة في الفترات المقبلة.

ولفت الى ان نادي باسل الصباح يبذل جهودا كبيرة من اجل رفع مستوى رياضة السيارات والدراجات واستقطاب مزيد من الشباب والمتسابقين ودعم ممارسي هذه الرياضة الحاليين من اجل استمرار رياضة المحركات المحببة للكثيرين وتطويرها.

وأثنى على مدينة الكويت لرياضة المحركات متوجها بالشكر لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد وللديوان الاميري الذي أتم انجاز هذا الصرح الرياضي الكبير بتوجيهات سمو الامير كما أثنى على جهود وكيل الشؤون المالية والادارية عبد العزيز اسحاق، كما شكر الهيئة العامة للرياضة على جهودها في هذا الصدد خاصا بالذكر رئيس الهيئة د. حمود فليطح على دعمه وجهده ونائب مدير الهيئة الشيخ حمود المبارك على دعم رياضة المحركات وتذليل كل العوائق في سبيل انجاح رالي الكويت.. وذكر أن تطور رياضة المحركات يعني ايجاد متنفس للشباب المحب لرياضة السيارات من اجل ممارسة هواياته في مكان امن ومجهز جيدا لهذا الخصوص، الامر الذي سيقلل نسبة الحوادث على الطرق.

