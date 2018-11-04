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ابدى رئيس مجلس ادارة نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية الشيخ علي الفواز سعادته بنجاح رالي الكويت الدولي الذي اختتم أمس. وقال إن الجولة كانت جدا ممتعة والترتيب جاء ممتازا في ظل الاجواء العامة المميزة، مؤكدا أن نجاح السباق جاء بفضل تعاون جميع الجهات الحكومية التي لم تدخر جهدا في دعم الرالي. وعبر الفواز عن اعجابه بحلبة الكويت الجديدة التي لاقت اعجاب جميع المشاركين، وقال: «نشكر صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الذي أمر ببناء الحلبة دعماً للشباب ولرياضة السيارات»، مبدياً ثقته في جذب المزيد من الشباب الكويتي لممارسة هذه الرياضة خصوصا بعد حلول المتسابق الكويتي مشاري الظفيري في المركز الثاني، وقال: «مادام لدينا البيئة المستقرة لمزاولة الرياضة فاننا على ثقة بتطور مستوى المتسابقين وجذب المزيد من الشباب لممارسة رياضة السيارات». من ناحيته، يشعر رئيس الاتحاد القطري لسباقات السيارات والدراجات الآلية عبد اللطيف المناعي بسعادة كبيرة بعد الانجاز الرائع للسائق ناصر بن صالح العطية بتتويجه بطلا لرالي الكويت الدولي يوم امس. وقال المناعي: «انا فخور بهذا الفوز خصوصاً انه يأتي في ظل فترة رئاستي للاتحاد القطري، فأنا محظوظ جداً.. ناصر حقق رقما قياسيا جديدا بعدد مرات الفوز.. فهو يعتبر اهم متسابق في المنطقة والعالم فقد قدم اداء متميزا رغم مواجهته للصعوبات خلال مراحل السباق». وتابع ان مواطنه حقق هذا الفوز في ظل الاصرار والعزيمة التي تحلى بها، مباركا للعطية ولبلاده قطر هذا الانجاز، مضيفا: «ستتاح لنا فرصة الاحتفال بهذا الانتصار خلال مهرجان سوق واقف منتصف نوفمبر». وزاد بالقول: «ابارك للكويت هذا التنظيم الممتاز.. شعرنا كأننا في بلدنا.. شكرا للجميع على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال والتعامل الراقي والتنظيم المميز.. اختيار هذا الموقع لاحتضان هذه المناسبة في غاية التوفيق، فالموقع متميز ومدينة الكويت لرياضة المحركات شيدت وفق افضل المعايير الدولية». واشاد المناعي بالتعاون المميز مع نادي باسل الصباح لسباقات السايرات والدراجات، مضيفا ان قطر تستضيف دائما متسابقين كويتيين وهذا التعاون ليس غريبا بين البلدين.