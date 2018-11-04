الاخيرة

قد يعجب المرء حين يعلم أن دائرة بلدية الكويت منذ نشأت في سنة 1930م، وهي تقوم بأعمال من صميم الأعمال الطبية وذلك لعدم وجود جهاز آخر يقوم بهذا العمل. فقد كانت هذه الدائرة تقوم بالتوعية الصحية، والطب الوقائي بما في ذلك حملات التطعيم ضد الأمراض، والعناية بالنظافة والصرف الصحي، ومنح التراخيص الطبية لمن يتقدم إليها ويكون حائزاً على مؤهلات تجعله صالحاً لأداء هذه المهنة. وكانت تجلب بعض القابلات المؤهلات من أجل عمليات التوليد، وتوفر العلاج للمرضى المحتاجين عن طريق إحالتهم إلى المستشفى الأمريكي ودفع مصاريف العلاج نيابة عنهم، وأخيراً إنشاء ملجأ الأمراض العقلية في سنة 1940م وهو الذي أصبح فيما بعد مستشفى الطب النفسي.

وهكذا كانت بلدية الكويت هي المعنية بالشؤون الصحية كافة إلى أن نشأت دائرة الصحة العامة في سنة 1936م فبدأت أعمالها تدريجياً، ثم التفتت إلى اختصاصاتها التي تقوم بها البلدية فنقلتها إليها.

ولقد اهتمت الكويت منذ وقت طويل بأمور الرعاية الصحية، وقد مر بنا أن أول طبيب أُحضر لهذا الغرض كان بناء على أمر من الشيخ مبارك الصباح، وكان ذلك الطبيب كافياً لعلاج المواطنين وغيرهم بسبب قلة العدد آنذاك، ولكن الأمر اختلف فيما بعد فازداد عدد السكان واتسعت الرقعة المعمورة من البلاد فاقتضى ذلك الاهتمام بشكل مختلف بهذه الناحية المهمة من نواحي الحياة التي كان لابد للحكومة أن تقوم فيها بدورها أسوة بما تقوم به الحكومات المتقدمة في دول أخرى.

وفي تقرير عن الشؤون الصحية في الكويت خلال سنة 1947م نجد أنه كان في البلاد مستوصفان كبيران أحدهما للرجال والآخر للنساء يقوم بالعمل فيهما ثلاثة أطباء وطبيبة واحدة وقابلتان ولكل منهما صيدلية خاصة، كما أن هناك بناءً خاصاً للعمليات الجراحية به غرف مجهزة بالأسِرَّة للرجال والنساء، ومخزن خاص للأدوية والأدوات الطبية. يتردد على المستوصفين يومياً ما يقارب أربعمائة مريض من رجال ونساء وأطفال. وكانت إدارة الصحة العامة في الكويت قد شرعت قبل تسع سنين من هذه السنة أي في سنة 1938م في إنشاء مستشفى كبير من الطراز الحديث تتوافر فيه جميع الوسائل التي تكفل راحة المرضى، وتيسر العلاج لهم، كما تتوافر فيه الأسرة الكافية التي يتناسب عددها مع زيادة الأعداد من السكان، وبالتالي زيادة المتقدمين للعلاج، وقد تخلل هذه السنوات فترة توقف إجباري كان بسبب قيام الحرب العالمية الثانية التي ألقت بثقلها على كل شيء في الكويت أسوة بما هو حاصل في دول العالم الأخرى. ولكن العمل عاد بجد إلى هذا المشروع الإنساني المهم، وكان بناؤه قد أوشك على الانتهاء في هذه الفترة اللاحقة لزمن الحرب، التي نتحدث عنها، واستقر الرأي على أن تُجلب العِدَدُ والأدوات اللازمة للشؤون الصحية من أوروبا، أما الأطباء والطبيبات وأفراد هيئة التمريض من رجال ونساء فينتدبون من بعض الدول العربية التي لديها فائض من هذه العمالة الفنية، وقد سارت إلى التنفيذ بجانب هذا المستشفى فكرة إنشاء مستشفى للنساء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في افتتاح العمل في مستشفى الرجال تحت اسم المستشفى الأميري.

يشرف على الشؤون الصحية في الكويت في سنة 1947م مجلس يرأسه الشيخ عبدالله الجابر الصباح، أما الإدارة الفنية فيتولاها أحد الأطباء.

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هذا ولسنا في حاجة إلى الحديث عن دائرة بلدية الكويت في السنوات الأخيرة، فجهدها واضح، وعملها الذي يحدده لها قانونها لا يقل عما كان عليه منذ البداية، ولقد رَكَّزتْ همها فيما بعد على العناية بالعمران والشؤون الصحية والاجتماعية، ولها من مجلسها ما يدير شؤونها ويعالج القضايا التي تطرح في طريقها. ولم تبخل الحكومة عليها بمال في سبيل أداء مهمتها كما أنها تعتبرها ركنا من أركان العمل الوطني الحكومي في البلاد.

إن نشأة بلدية الكويت، ثم استمرارها في عملها المرسوم لها منذ بدأت ملحمة وطنية رائعة شارك فيها الشعب وشاركت فيها الحكومة، وليس أدل على ذلك من قيام الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير البلاد الأسبق برئاسة المجلس البلدي في وقت كان مشغولاً فيه كثيراً. ولا ننسى حضوره بعد ذلك لمتابعة ما يقوم به الأعضاء، وتقوم به الإدارة. وأنه كان يتدخل لحل المشكلات الطارئة فيجد العاملون في بلدية الكويت راحة كبرى فيما يقرره الأمير بهذا الشأن.

ولقد قامت بلدية الكويت بأعمال كبرى تذكر لها، ومن هذه الأعمال ما هو إضافة إلى أعمالها لأنها قامت بها قبل أن تنشأ الدوائر الحكومية الأخرى التي اضطلعت بكثير من أعمال البلدية التي كانت تُغطّي كل شيء في البلاد تقريباً.

ولعل من أهم ما يلفت النظر إلى أعمال هذه الدائرة النشطة بدء عملها في إنشاء الشوارع وتعبيد الطرق، وقد بدأت في إنشاء شارع عبدالله السالم (الشارع الجديد) في وقت مبكر جداً كما أنشأت الشارع المؤدي إلى قصر دسمان شرقاً. وأعدت شارع فهد السالم إعداداً جيداً بحيث تحولت العاصمة بسببه إلى عروس جميلة أنيقة بمبان حديثة، وأسواق عامرة بكل ما يحتاجه المتسوقون.

يضاف إلى ذلك - من أعمال بلدية الكويت - أمر مهم جداً وهو أنها منذ بداية الخمسينيات، أخذت على عاتقها مسألة التنظيم وقد تقرر في ذلك الوقت تثمين المساكن القديمة (داخل السور) واصطناع مساكن جديدة في خَارِجِهِ. وقد تولت البلدية أمر التثمين بالتعاون مع دائرة أملاك الدولة. وأعدت ونظمت المناطق الجديدة التي انتقل إليها الناس بعد استملاك مساكنهم ومنح كل صاحب مسكن قديم قطعة من الأرض بناها لكي تكون سكناً جديداً له ولأسرته. ومن هنا شاهدنا هذه المناطق السكنية التي بدأت بالقرب من سور الكويت الثالث، ثم نمت لكي تصل إلى مناطق بعيدة، وها نحن نشاهد أمثال مناطق الشامية وكيفان وعبدالله السالم والمنصورية وهناك غيرها في الجنوب وفي الغرب مناطق أخرى لا تقل تنظيماً ولا تجميلاً عن غيرها.

ولا تزال دائرة بلدية الكويت تَغُذَّ الخطى في سبيل أداء عملها وتنفيذ سياستها على الأسس التي وضعها المؤسسون الأوائل الذين لم يدخروا جهداً في سبيل خدمة البلاد حتى أدوا الأمانة للأجيال التي لحقت وهم في كامل الاطمئنان إلى أن الأيدي الأمينة اللاحقة سوف تؤدي عملها بكل إخلاص وأمانة.

