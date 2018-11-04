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يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «من لا يشكر الناس.. لا يشكر الله»

وهو حديث صحيح يعني أن الذي ليس من طبعه شكر الناس على طيب علاقتهم وحسن معاملتهم معه.. يكون مثل الذي لا يشكر الله على كرمه ورأفته وإحسانه!

واسمحوا لي هنا وفي هذا المقال الموجز ان أعبر لكم جميعاً.. أهلي وأحبابي في الكويت الحبيبة أن أشكركم من أعماق قلبي على ما أبديتموه من محبة ودعم تجلى في سؤالكم ومتابعتكم لي إبان الوعكة الصحية التي ألمت بي.

والتي شاء الله العلي القدير أن يخرجني منها معافى.. لأعود بين أهلي وإخواني وأصدقائي التقي بهم من جديد في ديوان المعجل الصباحي المعهود.

الحياة لا تسير أبداً على وتيرة واحدة.. فتارة هي ملك الإنسان يستمتع بملذاتها وخيراتها.. ويتباهى بصحته وقوته فيها.. وتارة اخرى هي في مواجهة الإنسان.. تختبره في مرض أو مال أو ولد.. ودروس الحياة متباينة وكثيرة.. قاسية أحياناً وجميلة في أحيان أخرى!

لذلك كان على الإنسان دوماً ان يستفيد من دروسها كلها.. الجميل منها والقاسي.. فيستفيد من دروس عثراتها كما يستفيد من رخاء أيامها!

ولقد أثلجت صدري أزمة المرض.. وملأتني بشعور طاغٍ من الامتنان والشكر لأصدقاء وأحباء لم تتركني أصواتهم ولا اتصالاتهم ولا تواصلهم يوماً واحداً.. ولهؤلاء جميعاً ولكل أهلي في الكويت الغالية.. أقول بأن القلم سيعجز حتماً عن شكركم وشكر دعواتكم.. وقلوبكم التي غمرتني بالمحبة وبالدعاء المتواصل بالشفاء! ولن أذكر هنا أسماء محددة حتى لا يسقط من ذاكرة القلم أحد.. فالجميع وبلا تحديد كانوا لي أهلاً وعزوة أحسستها بقربي دائماً.. ولم يفارقني حضورهم لحظة.

ولقد عبر كل هؤلاء عن طبيعة العلاقة التي طالما جمعت ابناء الكويت في أسرة واحدة.. اطارها المحبة والتواصل والألفة.. نلمسها كل يوم في زياراتنا لمرضانا.. ولمواساتنا.. في من يرحل منا.. وفي مشاركتنا جميعاً لأفراح بعضنا بعضاً.. وفي تجمعنا عند المناسبات والأعياد وغيرها!

ولم يكن إذاً غريباً على أهلي في الكويت الحبيبة أن يسألوا عني إبان وعكتي الصحية.. فهذا بالتحديد هو أمر جُبل عليه أهل الكويت قديماً.. ويمارسه الأبناء.. اليوم أسوة بأهلهم وأقرانهم.. ونسأل الله العلي القدير أن تستمر خصلة التواصل الجميل ونحصده تكاتفاً في الاحفاد وأجيال المستقبل.

وختاماً أقول بأن ما حباني به الكويتيون حكاماً ومحكومين وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير المفدى - حفظه الله ورعاه- وولي عهده الأمين - حفظه الله وما أغدقوه علي جميعاً من مشاعر حب ومؤازرة.. لهو وسام على صدري.. وفي قلبي.

فشكراً كبيرة لأهل الكويت جميعهم.. وعذراً إن لم تفيكم كلماتي المقتضبة حقكم من الشكر والعرفان.. أدام الله علينا أواصر اللحمة والمحبة.. وحفظ الله كويتنا الغالية من كل سوء ومكروه.. اللهم آمين.

