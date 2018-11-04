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تستعد جامعة بريطانية، لتشغيل أول كمبيوتر عملاق، قادر على محاكاة العقل البشري بشكل غير مسبوق في التاريخ. ويتكون الكمبيوتر الخارق من مليون معالج، قادر على أداء ما يقرب من 200 تريليون عملية في الثانية، ما يعني أنه يمكن أن يحاكي المزيد من الخلايا العصبية البيولوجية في الواقع، متفوقا بذلك على أي آلة أخرى تم بناؤها على الإطلاق.

وعلى عكس أجهزة الكمبيوتر التقليدية، فإن الكمبيوتر الجديد لا يتم الاتصال به، بإرسال كميات كبيرة من المعلومات، من النقطة «إيه» إلى النقطة «بي»، عبر شبكة قياسية، ولكنه يحاكي بنية التواصل المتوازي للدماغ البشرية، عن طريق إرسال كميات صغيرة من المعلومات إلى وجهات مختلفة في وقت واحد.

وظهر الكمبيوتر الذي يدعى «سبيناكر»، إلى النور، بعد سنوات من العمل استغرقت 12 عاما، وتكلفة 15 مليون دولار، وهو من تصميم جامعة مانشستر البريطانية.

وقال أستاذ هندسة الكمبيوتر في الجامعة، ستيف فوربر: «لقد أنشأنا في الأساس آلة تعمل بشكل يشبه الدماغ أكثر من الكمبيوتر التقليدي، وهو أمر مثير للغاية».

وتابع: «كان الهدف النهائي والدائم من هذا المشروع، هو تكوين مليون نواة في كمبيوتر واحد، لمحاكاة وظائف العقل البشري الحقيقي، وهذا ما حققناه الآن، وهو أمر مدهش».

ويعتبر كمبيوتر «سبينماكر» هو الخطوة الأولى لإنشاء نموذج مكون من مليار خلية عصبية في الواقع، وذلك من أجل توفير «رؤية غير مسبوقة» عن كيفية عمل العقل البشري، بعرضه لمحاكاة واسعة النطاق لمناطق مختلفة من الدماغ، ومنها «بازال غانغليا»، وهي المنطقة المتأثرة بمرض باركنسون.

كما أوضح البروفيسور فوربر، أن من فوائد الكمبيوتر، أنه يعمل كمحاكي عصبي واقعي، يساعد علماء تصنيع الروبوتات على تصميم شبكات عصبية واسعة النطاق في روبوتات متحركة، حتى يتمكنوا من المشي والتحدث والتحرك بمرونة وقوة منخفضة في نفس الوقت.

