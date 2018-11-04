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بعد جدل كبير حول الضرر الصحي للهواتف الجوالة، كشفت دراسة عن «دليل قاطع» يؤكد أن استخدامها المفرط يقود للإصابة بالسرطان، بسبب التعرض المتكرر للإشعاع. وحذرت دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة، من أن الإشعاع الناتج من استخدام الهواتف المحمولة، قد يؤدي للإصابة بسرطان القلب والدماغ والغدد الكظرية. وأكد تقرير نهائي صدر الجمعة، النتائج الأولية التي تم اكتشافها في عام 2016، والتي وجد فيها علماء مؤشرات مبكرة على أن إشعاع الهواتف الخلوية قد يكون مسرطنا. ويتعرض الإنسان لأضرار الإشعاع عندما يضع الهاتف المحمول على أذنه مباشرة. وقد تحل عدة طرق تلك المشكلة، وتقلل بشكل كبير احتمالية التعرض للإشعاعات، أبرزها استخدام سماعات الأذن للتحدث، أو استخدام خاصية مكبر الصوت التي تمتلكها جميع الهواتف النقالة.