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الوفيات


بدرية إبراهيم عبدالله الوهيبي، (85 عاماً)، شيعت، الرجال: الروضة، ق2، ش20، م1، ت: 66111884، النساء: شمال الأحمدي، ق16، ج11، م41، ت: 99785592
علي منصور علي الصراف، (80 عاماً)، شيع، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، ت: 66017711، النساء: الرميثية، ق10، شارع أبوحنيفة، ج101، م16، ت: 66614645
مريم علي حسن، أرملة سلمان عبدالنبي العريعر، (89 عاماً)، شيعت، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 99257979 - 97145557، النساء: صباح السالم، ق10، ش1، ج4، م13، ت: 25512995 - 99848687
لميه جابر أحمد محمد، زوجة محمد عبدالله عباس البلوشي، (78 عاماً)، شيعت، الرجال: الفنيطيس، ق4، ش407، م45، ت: 97442272، النساء: الفنيطيس، ق1، ش104، م6، ت: 97944030
جاسم محمد حمد محمد بوحمدي، (68 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: حطين، ق3، ش301، م11، ت: 51333556، النساء: بيان، ق9، ش1، ج5، م15، ت: 25390282
فيصل ثنيان بن ثنيان الغانم، (78 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: الفيحاء، ق2، ش20، م11، ديوان الغانم، ت: 22575939، النساء: النزهة، ق2، ش22، م18، المدخل من الدائري الثاني مقابل ضاحية عبدالله السالم، ت: 22575929
مرزوقه أمان الفلاح، أرملة ماجد عنبر الملا، (76 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: الفيحاء، ديوان الفلاح، ق8، شارع غرناطة، ج89، م1، ت: 22541518، النساء: الشامية، ق9، شارع محمد حمود الشايع، ج97، م30، ت: 24817581
إنا لله وإنا إليه راجعون


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