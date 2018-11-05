آخر النهار

قررت الرقابة على المصنفات الفنية في مصر منع ألبوم «نساي» للمطربة شيرين عبد الوهاب من التداول ووقف طرحه بالأسواق.

وحررت الرقابة محاضر وبلاغات ضد الشركات التي تولت إنتاج وتوزيع الألبوم لعدم حصولها على الموافقات والتراخيص اللازمة من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، سواء العرض العام أو النسخ والطباعة والدعاية والإعلان والبيع والتداول. كما تم تقديم بلاغات أخرى ضد الشركات التي ساعدت على نشر الألبوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

يأتي هذا في الوقت الذي تقدمت فيه إحدى شركات الإنتاج الإذاعي ببلاغ لرئيس الإدارة المركزية للمصنفات الفنية، تفيد فيه بإخلال الفنانة ببنود التعاقد مع الشركة وتهربها من سداد مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه، قيمة الأموال التي حصلت عليها من الشركة مقابل طرح الألبوم لتفاجأ بعد ذلك بمنح الألبوم لشركة أخرى.

وطالبت الشركة بعدم إصدار أي موافقة أو تراخيص للمطربة حتى يتم تسوية الأمر واستعادة المبالغ التي حصلت عليها، مضيفةً أنها قامت برفع دعوى قضائية ضد المطربة من أجل رد الأموال التي حصلت عليها من الشركة دون وجه حق.

إلى ذلك، قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر، إن النقابة مستعدة للتدخل وحل الخلاف بشكل ودي خارج ساحة القضاء إذا رغب الطرفان معاً في ذلك، وهو ما أكدته الشؤون القانونية بالنقابة التي تواصلت مع محامي أطراف النزاع لتسوية الخلاف.

