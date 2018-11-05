آخر النهار

تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة يوم الاحد المقبل الحادي عشر من نوفمبر الحالي فعاليات «ملتقى الدراما 2018» الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة .

وكانت التحضيرات لهذا الملتقى قد انطلقت منذ مطلع العام الحالي وذلك للاهمية التى تحتلها صناعة الدراما بجميع قطاعاتها التلفزيونية والسينمائية والمسرحية والاذاعية .

وسناقش صفوة من الكوادر الفنية والاعلامية المتخصصة جملة من القضايا والموضوعات المعنية بصناعة الدراما ودراسة وتحليل ظروفها وقضاياها.

هذا ويسلط «ملتقى الدراما 2018» الذي تنطمة وزارة الثقافة والرياضة على مجموعة من المحاور الاساسية وهي :

- اتجاهات الكتابة الدرامية ويشارك بها الباحث الجزائري عبدالحليم بوشراكي ببحث بعنوان «المسرح العربي : بين صناعة التوجهات والبحث عن الذات» فيما تقدم الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة بحثا بعنوان «الدراما الخليجية وثقافة المتلقي». ويقدم في ذات المحور الباحث مخلد الزيودي دراسة بعنوان «اتجاهات الكتابة الدرامية عند الشباب بعد الربيع العربي في مجال السينما».

في المحور الثاني سيتم مناقشة موضوع «مظاهر التجديد في الكتابة العربية وعلاقتها بالواقع» ويشارك في هذا المحور الباحث اللبناني ايلي لحود ببحث حول مفهوم الدراما، والفنان القطري غانم السليطي ببحث بعنوان «شهادة متابع ومشارك في الدراما العربية» ومن العراق يقدم الفنان مقداد مسلم بحث بعنوان «التقليد احد معوقات التجديد في فنون الكتابة المسرحية العربية» نموذجا .

أما المحور الثالث فيتناول تجارب كتاب الدراما العربية ويشارك بها الباحث التونسي د. محمد المديوني ببحث بعنوان «في المسرح والتراث والمواطنة: قراءة في دراماتورجيا التراث» عند سعد الله ونوس . فيما يقدم الباحث المغربي عبدالله هدار بحثا بعنوان «كتاب الدراما للسينما في العالم العربي : الواقع والآفاق».

وفي الحوار الاخير الذي حمل عنوان «آفاق الكتابة الدرامية في تغيير المجتمع العربي يشارك كل من الباحث محمد برو ببحث تحت عنوان «آفاق الكتابة الدرامية في تغيير المجتمعات العربية» والباحث الجزائري محمد بعلوج ببحث «تحولات على ضوء الشاشة» .

كما سيشارك في فعاليات «ملتقى الدراما 2018 » في الدوحة عدد بارز من النجوم الدراما العربية كضيوف شرف ومن أبرزهم نضال الاشقر وروجية عساف وهبة مشاري حمادة وجاسم النبهان وزهير النوباني وعزيز خيون واقبال نعيم ووابراهيم الصلال وشذى سالم وطالب البلوشي وامنة الربيع وبثينة الرئيسي بالاضافة لفنانين من تركيا واوروبا وآسيا .

هذا وسيقام الملتقى برعاية وحضور وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي.

