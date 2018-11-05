آخر النهار

يحقق العمل الغنائي الأخير للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، الذي طرحه مساء أمس الاول وحمل اسم «عايش سعيد» أصداء واسعة، وحظيت الأغنية بحفاوة كبيرة على إثرها تلقى «أمير الطرب» التهنئة من الجمهور وعدد من المنتمين للوسط الفني، كما شاركه محبوه عدداً من المقاطع المصورة لتفاعلهم مع كلماتها . وغرد عبدالمجيد عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: «تحية لكل من شاركني هذا العمل الرائع وغير العادي كلاما ولحنا وتوزيعا و»مكس» ابتداء بالعبقري المبدع تركي (طارق محمد) والعبقري عصام الشرايطي والمبدع المهندس جاسم محمد».

وأضاف: «الأغنية محتاجة وقتا تصدقوها مثل ما إحنا صدقناها. عايش سعيد مع حبي وتقديري لجمهوري المخلص، أحبكم».

ويعتبر هذا العمل الذي حمل بصمة أستاذ الجملة الموسيقية العاطفية الشاعر، تركي وتوأمه اللحني (طارق محمد)، يأتي امتداداً لأعمال كثيرة ناجحة مع عبدالمجيد عبدالله لا يزال يحبها الناس إلى اليوم.

