آخر النهار

هنالك شيء من الظلم الإعلامي، بل لعله كل الظلم الإعلامي بعينه، ذلك الذي يعاني منه صناع الفن التشكيلي على الصعيد المحلي. رغم كل الجهود المبذولة، من جملة القطاعات، وعلى رأسها جمعية الفنانين التشكيليين الكويتية.

إن الظلم الإعلامي، الذي يستهدف مبدعينا من الفنانين التشكيليين سببه المباشر، الخلفية الثقافية الضحلة للنسبة الأكبر من المعدين والمذيعين، حتى أولئك العاملين في مجال البرامج الثقافية.

ونتساءل هنا، متى كان آخر برنامج إذاعي أو تلفزيوني، قدم عن الحركة التشكيلية ونجومها وأجيالها؟

لا نريد الجواب، لأننا نعرفه جيداً، ونعلم مساحة الغبن والظلم الإعلامي، الذي يعاني منه قطاع الفنون التشكيلية، رغم القامات الشامخة والأسماء الكبرى التي تحتل موقعها المحلي والإقليمي والدولي البارز.

لدينا عشرات المحطات التلفزيونية والإذاعية، وليس عندنا برنامج واحد يسلط الضوء على الفنانين التشكيليين ومعارضهم وأنشطتهم وتاريخهم ومسيرتهم.

ولسنا هنا بصدد عقد مقارنات، حول الاهتمام بهذا القطاع أو ذاك، مثل الأغنية والمنوعات، مقابل التجاهل لجملة من القطاعات، ومن بينها الفنون التشكيلية ومبدعيها وكوادرها.

والأمر هنا ليس بحاجة إلى قرار أو مبادرة، بقدر ما هو بحاجة إلى تأسيس كوادر متخصصة تعنى بأهمية هذه الحرفة ومكانتها وقيمتها ودورها.

وبعيداً عن التمنيات.. نتساءل، متى نزيل شيء من الظلم عن قطاع يعمل بالنور والضوء واللون.

وعلى المحبة نلتقي.

