آخر النهار

تواصل أكاديمية «لوياك» للفنون الأدائية» لابا» نشاطها الثقافي والفني من خلال الاستمرارية في استقطاب الفرق الغنائية والموسيقية والأنشطة الفنية حيث تنطلق في الثامن من الشهر الحالي فاعليات مهرجان «التراث المعاصر» بالتعاون مع حديقة الشهيد والذي يتضمن مجموعة من الحفلات الغنائية والأمسيات الموسيقية تهدف الى تعريف الجيل الجديد على تراثه وتقدمه بأسلوب معاصر، ومن المزمع أن تدشن المطربة اللبنانية عزيزة أولى حفلات المهرجان وهي تعتبر واحدة من أجمل الأصوات العربية التي تقدم الأغنيات الطربية والفلكلور اللبناني الى جانب مواكبتها للأغنية المعاصرة بإيقاعاتها المختلفة، ثاني الحفلات الغنائية يحييها المطرب الشاب مطرف المطرف في الحادي عشر من الشهر الحالي ترافقه فرقته الموسيقية ، في حين تحيي الجزائرية سعاد ماسي وفرقتها في الرابع والعشرين من نفس الشهر الأمسية الثالثة من المهرجان وهي مغنية محترفة وعازفة للغيتار أشتهرت بكتابة وتلحين اغنياتها ، أما في الثلاثين من نوفمبر الحالي سيكون مسك ختام المهرجان مع أمسية موسيقية تحييها فرقة «كرو الأميركية» .

وفي تصريح صحافي أوضحت رئيس مجلس إدارة اكاديمة لوياك للفنون الأدائية فارعة السقاف الدور الذي تسعى من أجله أكاديمية «لوياك» في بناء الإنسان واستثماره في صناعة فنان حقيقي محترف وموهوب باستطاعته أن يقود نحو صناعة المستقبل بمختلف الوان وأنواع الفنون المتاحة، مشيرة إلى أنه من أهم أهداف اكاديمة «لابا» إيجاد فرص عمل مستحقة للشباب وتأهيلهم قياديا في عملية متكاملة مهنيا وفكريا، مشيرة الى أن «لابا» «تفخر بتسمية أول مدرب رقص صريح ومحترف في الكويت مشددة على منح الراقصين والإستعراضيين من أعضاء «لابا» المكانة التي يستحقونها كمحترفين.

وزفت السقاف بشرى اختيار فريق «لابا» للمشاركة في التصفيات الأولى لبرنامج المواهب «Arabs got talent»، حيث يسافر الفريق في الحادي عشر من نوفمبر الى العاصمة اللبنانية بيروت، وختمت السقاف تصريحها بالانتهاء من اعداد ورشة للكتابة المسرحية تحمل اسم «اسماعيل فهد اسماعيل» تحت اشراف الكاتب والناقد المسرحي علاء الجابر.

