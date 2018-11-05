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عادت الفنانة السورية سوزان نجم الدين إلى دمشق بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان الإسكندرية الأخير. وقد شاركت بفيلم «روز» للمخرجة رشا شربتجي عن سيناريو لحازم سليمان..

ويحكي الفيلم قصة الفتاة «روز» التي اختطفها مجموعة من الإرهابيين من تنظيم «داعش» وهي قصة حقيقية وتلك الفتاة تعيش حالياً في دبي.

أكدت سوزان سعادتها بالفوز بجائزة من مهرجان الإسكندرية لانها تعتبر مصر وطنها وقالت إنها فرصة عظيمة من المهرجان لكي نعرض فيلم «روز» الذي يقدم المعاناة والمأساة الحقيقية التي عاشتها المرأة السورية في المناطق التي سيطرت عليها «داعش».

وقالت إن تصوير الفيلم واجه صعوبات كثيرة بسبب القصف الجوي للمناطق التي دارت فيها الأحداث. وأن بعض العاملين من طاقم الفيلم تعرضوا للموت..

وأهدت نجم الدين جائزتها للشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمناً للقضاء على الإرهاب.

