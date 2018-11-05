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أكد السيناريست والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن المهرجان من خلال دورته الـ40 لهذا العام يحاول مواكبه التكنولوجيا ومواكبة المهرجانات السينمائية العالمية من خلال عدة عوامل منها قسم خاص للعالم الافتراضي ونعرض خلاله مجموعة من أهم الأفلام منها فيلم يعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بخاصية الـG4 أيضا لدينا سوق مصغر للأفلام من اجل دعم صناعة السينما ولدينا توسع هذا العام في ملتقى القاهرة السينمائي وأيام القاهرة لصناعة السينما.جاء هذا خلال المؤتمر الصحافي الموسع الذي عقدته إدارة المهرجان بحضور جميع أعضاء لجنته العليا وأيضا جميع المشرفين على أقسامه وفعالياته وأضاف أيضا لدينا هذا العام تغيير واضح في فلسفة البرمجة حيث سيعُرض 15 فيلماً في عرض عالمي أول وهذا يعد سبقاً للمهرجان بالإضافة لعروض سينمائية على السجادة الحمراء تحدث لأول مرة.

وأشار حفظي خلال المؤتمر الذي شهد حشداً هائلاً من الصحافيين والإعلاميين والذي تم الكشف فيه عن تفاصيل هذه الدورة إلى جائزتين ماليتين تم استحداثها في دورة هذا العام بالإضافة إلى جوائز المهرجان الرسمية الجائزة الأولى قيمتها 20 ألف دولار وهي جائزة الجمهور وتمنح للفيلم الأفضل حسب رأي واستطلاعات الجماهير والجائزة الثانية لأفضل فيلم عربي من خلال لجنة تحكيم مستقلة وقيمتها 15 ألف دولار وهي جائزة مختلفة تماما عن جوائز مسابقة «آفاق السينما العربية» وهذا كنوع من الجذب للأفلام للمشاركة في المهرجان.

هذا ويعرض المهرجان في دورته هذا العام ما يقرب من 160 فيلماً من مختلف دول العالم موزعة على أقسامه المختلفة منها 16 فيلما في المسابقة الرسمية التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج الدنماركي العالمي بيل أوغست الذي يعد في مقدمة مخرجي السينما في العالم الذين حصلوا على الجوائز الثلاث الأكبر في عالم السينما وهي الأوسكار الأميركية وسعفة كان والغولدن غلوب وهو ضمن 8 مخرجين في العالم حصلوا على سعفة كان مرتين إضافة إلى أفلامه السينمائية العالمية ويشارك في عضوية اللجنة سينمائيين بارزين من ايطاليا وبلجيكا وكازاخستان والفلبين إضافة إلى السينمائيين العرب المخرجة هالة خليل من مصر الفنان ظافر العابدين من تونس والفنانة اللبنانية دياموند بن عبود. ويضم القسم الرسمي خارج المسابقة 14 فيلما من الأفلام العالمية الحاصلة على جوائز من المهرجانات السينمائية الكبرى ويفتتح القسم بالفيلم المصري «جريمة الايموبيليا» للمخرج خالد الحجر في عرض عالمي أول بالإضافة إلى الفيلم الافتتاح الأميركي «كتاب اخضر» للمخرج بيتر فاريلي وبطولة النجمين فيجو مورتنيسين وماهر شالا علي والذي يعد واحداً من أفلام العام المرشحة للمنافسة على جوائز الأوسكار مطلع العام المقبل وأحداث الفيلم مأخوذة عن قصة حقيقية دارت في ستينيات القرن الماضي وقت استمرار التفرقة العنصرية عنصرية باصطحاب عازف بيانو أسود البشرة في جولة موسيقية بولايات الجنوب الأميركي الأكثر تعصباً ضد الملونين والفيلم توج قبل عدة أسابيع بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي والتي تعد اكبر جائزة اختيار جمهور في العالم وأكثرها تعبيراً عن بوصلة جوائز الأوسكار فعلى مدار السنوات الست الأخيرة نالت جميع الأفلام الفائزة باختيار جمهور تورنتو جائزة أوسكار واحدة على الأقل فيما بعد.

وفي مسابقة أسبوع النقاد الدولي يُعرض 7 أفلام من أربعة قارات وهي الأفلام التي حصلت على جوائز من مهرجانات سينمائية دولية ومنها الفيلم المصري لا احد هناك في عرض عالمي أول وهو فيلم تجريبي وأول إخراج للمثل والمخرج احمد مجدي ويرأس لجنة تحكيم هذه المسابقة الناقدة الأميركية إيمي نيكلسون والمغربي أحمد الحسني رئيس مهرجان تطوان السينمائي والمخرج المصري محمد حماد مخرج الفيلم الشهير «أخضر يابس».

أما مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة فيعرض خلالها 22 فيلم تم اختيارها من بين 1300 فيلم وصلت للمهرجان ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الألمانية كاثي ديهان وعضوية المخرج الجزائري كريم موسوي والفنانة لمصرية ياسمين رئيس والأفلام المشاركة من 19 دولة حول العالم أما المسابقة العربية فيعرض خلالها 8 أفلام من المغرب ومصر وتونس ولبنان ويفتتح عروضها الفيلم السعودي «عمره العرس الثاني» للمخرج السعودي محمود صباغ ويرأس لجنة تحكيم هذه المسابقة المخرج الفلسطيني محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وعضوية المخرج المصري ابو بكر شوقي صاحب الفيلم الشهير «يوم الدين» والممثلة التونسية عائشة بن احمد صاحبة الأفلام المهمة في السينما التونسية.

أما الأقسام الموازية الأخرى في المهرجان فيعرض في قسم البانوراما الدولية 53 فيلما من جميع أنحاء العالم وقسم عروض خاصة ويعرض 8 أفلام منها أخر أفلام بيل أوغست وجميع أفلام هذا القسم تعد عرضاً أول داخل مصر والشرق الأوسط وهناك قسم خاص للسينما الروسية «ضيف شرف» في هذه الدورة ويعرض خلاله 9 أفلام تمثل مراحل ومدارس مختلفة للسينما الروسية بحضور عدد من نجوم هذه الأفلام الذين يتحدثون في ندوة موسعة عن هذه السينما الفنية بتاريخها وأفلامها وفنانيها وهناك أيضا قسم المخرجات العربيان ويعرض 8 أفلام لمخرجات عربيات عرضت في مهرجانات سينمائية دولية كبرى وحصلت على إشادات واسعة وبعضها حصل على جوائز إلى جانب قسم خاص للأفلام المصرية المميزة التي عرضت خلال هذا العام والعام الماضي وحظيت بإشادة نقدية مميزة وبعضها عرض في مهرجانات سينمائية دولية.

هذا ويكرم المهرجان في دورته هذا العام الفنان الكبير حسن حسني ويمنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية والموسيقار هشام نزيه ويُمنح جائزة فاتن حمامة للتميز وهو يعد الآن من أهم واضعي الموسيقى التصويرية في الأفلام المصرية بالإضافة إلى التكريمات الأجنبية حيث كان من المفترض تكريم فنان السينما الفرنسي العالمي «كلود ليلوش» وأثير جدل هائل داخل الأوساط الفنية والثقافية المصرية حول هذا التكريم بسبب انه يهودي الديانة وأثير جدل هائل حول ميوله الصهيونية ومساندته وزياراته لإسرائيل وتسبب هذا الجدل في حيرة المهرجان وحسمه ليلوش نفسه عندما اعتذر عن التكريم وحضوره للمهرجان بعد ما وصله كل ما أثير حول تكريمه.

