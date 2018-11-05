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نجحت الإعلامية نهى الحربي مذيعة التلفزيون السعودي في تمثيل المملكة من خلال استراتيجية التبادل الإعلامي الخليجي التي تمت بناء على اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يهدف إلى التبادل الثقافي وتعزيز روح المواطنة والحرص على إظهار الهوية خصوصاً كونها مشتركة بين الدول الأعضاء.

وظهرت نهى الحربي في قناة الإمارات عبر برنامج «عندما يأتي المساء» مع المذيع عبدالله بن حيدر ومريم عبدالله، كما ظهرت بصورة مميزة في قناة أبو ظبي عبر برنامج «صباح الدار» مع المذيع راشد الشعالي. بينما أثنى الإعلاميون الإماراتيون على تميز المذيعة السعودية وقدرتها التي تتماشى مع التطور في المملكة وتمكين المرأة لكي تصبح عضواً فاعلاً في المجتمع.

هذا، وبينت نهى الحربي أن دعم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي في تمكين القدرات الشابة السعودية على جميع المستويات الإعلامية، كان له الأثر الواضح في بروز عدد من الإعلاميات التي تواكب النهضة على جميع المستويات في المملكة، وأكدت أنها تستفيد من تجربة التبادل الإخباري في برنامج «صباح الدار» على قناة أبوظبي وبرنامج «عندما يأتي المساء» على قناة الإمارات، من الخبرات التي واجهتها في التقديم والإعداد والتنفيذ بشكل عام.

مختتمة أن هذه الفائدة الإعلامية ستنصب في النهاية لصالح التلفزيون السعودي الذي قدم لنا كل أدوات الإبداع التلفزيوني والدعم اللامحدود لمقدمي برامج وإعدادها من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون، ذلك لإظهار الشاشة السعودية على أكمل وجه وتكون رقماً مهماً عند المشاهدين في الوطن العربي.

يذكر أن التبادل الإعلامي الخليجي يشمل عدة اتفاقيات في المجال الصحافي والتبادل الإذاعي ووكالات الأنباء، إضافة إلى الدورات التدريبية التي تسهم في رفع مستوى الأداء.

