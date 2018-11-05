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اختارت إدارة مهرجان مراكش السينمائي المخرج المصري يسري نصر الله ليمثل السينما المصرية والعربية في الندوة الكبرى التي تحمل عنوان: «محادثة مع» ويتحدث خلالها نصرالله عن تجربة حياته مع السينما وهو خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعمل ناقداً في بيروت ثم عاد للقاهرة وعمل مساعداً للمخرج الكبير يوسف شاهين وشارك في كتابة سيناريو فيلم «الوادع يا بونابرت» 1984 ثم قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1988 بعنوان: «سرقات صيفية».

من أهم أفلامه فيلم «باب الشمس» 2004 و»جنينة الأسماك» 2008 و«احكي يا شهر زاد» 2009 و«بعد الموقعة» 2012 و«الماء والخضرة والوجه الحسن» 2016.

يمنح مهرجان مراكش هذا العام النجمة الذهبية للممثل الأميركي الشهير روبرت دي نيرو الذي يشارك أيضاً في دروس «الماستر كلاس» مع المخرج الكبير مارتن سكورسيزي والمخرج المكسيكي جيرمور ديل تورو والمخرجة الفرنسية أنيس فاردا والمخرج كريستيان مونجو ومدير مهرجان «كان» يتيري فيرمو.

