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مجلة الكويت تحتفي بمسيرة عبدالكريم عبدالقادر

شريف صالح
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الإثنين 05 نوفمبر 2018

أصدرت وزارة الإعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر نوفمبر، حيث تضمن ملف خاص احتفى بمسيرة الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر لما قدمه من إبداع متميز عبر مسيرة اتسمت بالالتزام والاتزان الفني، متناولا أهم جوانب هذه المسيرة، وهو من الفنانين الرواد الذين فضلوا الابتعاد عن الأضواء وعرف بلقبه «الصوت الجريح».
كما تضمن العدد تسليط الضوء على احتفالية افتتاح استديو السالمية الجديد كركيزة أساسية في عملية تطوير وتحديث المنظومة الإعلامية في وزارة الإعلام في دولة الكويت، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الموضوعات المحلية والثقافية لإثراء القارئ أبرزها «متحف طلال الشطي .. القفل والمفتاح»، الخطاب التراثي في الرواية الكويتية المعاصرة، كرة القدم الكويتية ماض عريق وإنجازات خالدة كما جاء في زاوية «عشاق الكلمة».
كذلك موضوع عن الشاعر الكويتي الراحل عبدالله زكريا الأنصاري وهو من الأسماء التي أسهمت في إثراء الحياة الثقافية في الكويت، زاوية «أنتم فخر الكويت» مع المخترع الكويتي أحمد يونس مظفر، وكتب جديع العجمي في دائرة المعارف الكويتية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وكتب د. يعقوب يوسف الغنيم في «بابه الثابت» الحماسة الكويتية عن الشاعر «فهد بن جافور»، إضافة إلى عدة مواضيع ومقالات متعددة.


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