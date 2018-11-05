ثقافة

ولد الناقد والشاعر والمترجم والكاتب المسرحي الإيراني شابور جورکش عام عام 1950 في محافظة فارس. نال درجة الماجستير في اللغة الإنكليزية والأدب من جامعة شيراز.

وأصدر العديد من المؤلفات إضافة إلى جهوده في الترجمة، ويعد الكتاب الأكثر شهرة له «بوطيقا شعر جديد»، كما يعتبر كتابه «الحياة والحب والموت من وجهة نظر صادق هدايت» أحد أفضل الأعمال المعروفة عن الروائي الإيراني الشهير.

كما أصدر مجموعتين شعريتين الأولى باسم « الذكاء الأخضر» والثانية «اسم آخر من الجحيم». وفيما يلي نص له بترجمة ساناز داودزاده فر:

ليلة سعيدة

القمر نائم

والنجوم رحلت

المدينة صامتة

سوى مكان واحد، أو مكانين

ضوء في نافذة

وصوت رياح

تئز أحيانا

كأزيز الصراصير

الحمام أكل البذور من على السطح

وذهب

آه

ما الفرق بين النهار.. والليل... لمثلي؟

أنا الذي انتهيت من حكاياتي الصباحية

قلبي.. يا قمري

مرحبا غير مسبوقة

بدونك تجنبونا وذهبوا

قبله ومرحبا

عن شفاه الفتيات من قصتي

ماذا أقول لک

قلت ألف مرة ما يقال

عش هجرته طيوره وارتحلت

وطير بدون عش

مثل طائر مقرف

الحديقة صامتة

عطر الياسمين وأريج النسرين

لا تجعلاني سعيدا

أنا الذي كل لحظات حياتي

مثل حمام جزع... ونفد صبره

طار معک.. بعيدا

ما كان اسم الليل؟

ماذا قال طالعي الأسبوعي؟

ليلة سعيدة

أفضل تذکار لي لسنوات وشهور وأسابيع

ليلة سعيدة

كنزتي لسنوات عمري الضائع

