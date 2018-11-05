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«موسم الهجرة إلى الياسمين» وأساطير الحب

شريف صالح
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الإثنين 05 نوفمبر 2018

يصدر عن دار «لوغاريتم» للنشر والتوزيع والترجمة المجموعة القصصية «موسم الهجرة إلي الياسمين» للكاتب معتز هاني وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب القادم.
تشمل المجموعة 19 قصة ما بين الحب والفراق والصراعات النفسية والفانتازيا والأساطير . .حيث تتحدث إحدى القصص عن قصة حب من خلال أسطورة تركية شهيرة ويقتحم الكاتب مسارات زمنية في عالم إبن سيرين والأحلام وابن حزم وعالم الألفة والحب.
والكاتب معتز هاني حاصل علي بكالوريوس تجارة شعبة لغة إنكليزية ودبلومة تمويل من إنكلترا وماجيستير ادارة الأعمال من الأكاديمية البحرية.
وهذا هو الإصدار السادس له.


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