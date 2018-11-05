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إستبرق أحمد تسعى وراء «الطائر الأبيض»

شريف صالح
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الإثنين 05 نوفمبر 2018

صدر عن دار مسعى للنشر والتوزيع كتاب «الطائر الأبيض في البلاد الرمادية» للكاتبة إستبرق أحمد، عن رحلة أسئلة لم يتوقعها طائر غادر سربه و طمأنينته، فبعد قرار اتخذه في وقت عصيب، صادفته في بحثه عن الطريق بلاد تختلف عما رآه.
لها أماكنها الملغزة التي تورطه في أحجياتها المستمرة ولها كائناتها الغاضبة التي لا تفلت دوائر السخط والغيظ .
«الطائر الأبيض في البلاد الرمادية» هو الإصدار الرابع للكاتبة واللاحق لكتاب النصوص» الأشياء الواقفة في غرفة 9» بعد مجموعتين قصصيتين حازت إحداهما جائزة ليلى العقمان للإبداع الشبابي والأخرى حصلت على جائزة الدولة التشجيعية.


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