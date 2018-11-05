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انطلقت أول من امس البطولة الآسيوية الثامنة لرماية الأطباق الطائرة والـ 11 لرماية أسلحة الرصاص وضغط الهواء في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي في نادي الرماية الكويتي بمشاركة واسعة لرماة والراميات من 35 دولة وتستمر حتى 12 نوفمبر الحالي وبدأت منافسات البطولة أمس بإقامة نهائي مسابقتي رماية (البندقية 10 أمتار) للرجال والسيدات على أن تقام تباعا باقي المسابقات التي تشمل منافسات في فئات الرجال والسيدات والناشئين والناشئين.

ورحب راعي البطولة رئيس الشرف للنادي الكويتي للرماية الشيخ سلمان الحمود في تصريح للصحافيين عقب افتتاح البطولة بضيوف الكويت الأشقاء والأصدقاء من الدول الآسيوية في بلدهم الثاني الكويت.

وقال الشيخ سلمان الحمود إن الرماية الكويتية تواصل تحقيق الإنجازات بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد معربا عن الشكر للعمل المميز لنادي الرماية في هذا الصدد.

وأشاد بالتنظيم المميز للجنة المنظمة للبطولة لحفل الافتتاح الذي يشهد مشاركة معظم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية متمنيا أن تظهر البطولة بمستوى فني رفيع يعكس التطور الكبير لرياضة الرماية في القارة الآسيوية.

من جانبه قال رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة في تصريح مماثل إن لإقامة هذه البطولة في الكويت دورا مهما في تطور رماة القارة ووصولهم إلى مستوى مميز مثمنا جهود اللجنة المنظمة للبطولة بقيادة مجلس إدارة النادي الكويتي للرماية. وأعرب الشيخ آل خليفة عن تقدير اتحاده لحرص نظيره الكويتي على تنظيم مثل هذه البطولات الكبيرة في الكويت متوقعا أن تظهر منافسات البطولة بمستوى فني عال وسط مشاركة أهم رماة القارة الآسيوية في رماية الرصاص والأطباق الطائرة.

من جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس النادي الكويتي للرماية دعيج العتيبي في تصريح مماثل إن مشاركة أكثر من 600 مشارك ما بين رياضي وإداري وحكم من 35 دولة آسيوية في البطولة سيسهم في ظهور المنافسات بصورة مميزة متمنيا التوفيق لرماة منتخب الكويت في تحقيق إنجازات جديدة لبلدهم.

