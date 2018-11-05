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قال المدرب المساعد في كاظمة عبد الحميد العسعوسي أن ناديه سيفتقد خدمات اللاعب ناصر الوهيب أمام النصر الخميس المقبل في الجولة التاسعة من الدوري بعد حصوله على الانذار الثالث خلال مشاركته مع الاخضر امام البرتقالي الجمعة الماضي في الجولة السابعة من البطولة حيث انتهى اللقاء بالتعادل 1-1. واضاف العسعوسي أن ناديه سيستعيد خدمات الحارس حسين كنكوني في المشاركات المقبلة بعد تعافيه من الاصابة وانتظامه في التدريبات امس بعد أن حصل الفريق على راحة الاول من امس عقب مواجهته مع الاخضر.

وعن مباراة الجمعة قال العسعوسي أن العربي كان الطرف الافضل في اللقاء والاكثر تنظيما، لافتا إلى أن كاظمة لم يقدم مستوى مقنعا لمدة عشر دقائق خلال المباراة، وموضحا أن الجهاز الفني سيعمل على تصحيح اوضاع الفريق قبل مواجهة النصر «لأن المركز الرابع ليس المستوى الطبيعي لكاظمة الذي يرغب في المنافسة على لقب البطولة».

