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تغلب الساحل على برقان 1-0 خلال لقائهما مساء الاول من امس على ستاد نادي التضامن في الجولة السابعة من دوري الدرجة الاولى. وبهذه النتيجة رفع الساحل رصيده الى 13 نقطة ليخطف المركز الثاني من برقان الذي تراجع الى المركز الثاني وبقي برصيده السابق (12 نقطة). وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها تعادل خيطان مع اليرموك 0-0 خلال لقائهما على ستاد عبد الله الخليفة. وبهذه النتيجة رفع اليرموك رصيده الى 16 نقطة محتفظا بالصدارة بينما رفع خيطان رصيده الى نقطتين وبقي في المركز الاخير.

من جهته أكد نائب رئيس جهاز الكرة في اليرموك عثمان الفيلكاوي أن الفريق لم يكن في مستواة المعهود في مباراته أمام خيطان مشيرا الى أن اللاعبين لم يستغلوا الفرص التي سنحت لهم أمام المرمي على الرغم من تسيدهم المباراة «لكن للأسف دون أى فائدة». وبين أن الأسباب التي أدت الى عدم تحقيق الفوز هي المستوى الجيد للاعبي خيطان كما أن «لاعبينا لم يقدموا المطلوب منهم بسبب إبتعاد البعض عن مستواه»، لافتا الى أن «التعادل والحصول على نقطة لم يكن هو ما نطمح له، وعلى الرغم من هذا ما زلنا في الصدارة». وذكر أن مدرب الفريق هاني الصقر فضل منح اللاعبين راحة لمدة يوم واحد على أن يتم استئناف التدريبات اليوم، مبينا الى أن الجهاز الفني سيعمل خلال الحصص التدريبية على معالجة الاخطاء التي حدثت في مباراة خيطان. وطالب الفيلكاوي اللاعبين بنسيان تلك المباراة والتركيز في المباراة المقبلة أمام نادي الساحل حيث أنها ستكون حاسمة ومصيرية لأن كلا الفريقين يسعيان الى تحقيق الفوز لاغيره لاسيما وأنهما يتنافسان على صدارة الدوري .

