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يسعى كاظمة إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي القرين في 06:00 مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة من دوري كرة اليد التي تشهد لقاءين آخرين يجمعان السالمية مع الشباب في 07:30، وبرقان مع اليرموك 04:30، وتقام المباريات الثلاثة على صالة الشهيد فهد الاحمد في منطقة الدعية. ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 14 نقطة من 7 انتصارات دون اي هزيمة، فيما يملك القرين 4 نقط من 6 مباريات. وفي اللقاء الثاني يدخل السالمية برصيد 10 نقاط من 5 انتصارات وهزيمتين، فيما يملك الشباب 4 نقاط من 6 مباريات. وفي المباراة الأخيرة يملك برقان 10 نقاط من 7 مباريات، فيما يدخل اليرموك اللقاء برصيد 9 نقاط من 6 مباريات. ويريد كاظمة المحافظة على سجله خالي من الهزائم وتجنب مفاجأت القرين، فيما يطمح السالمية إلى المحافظة على موقعه في جدول الترتيب على حساب الشباب، وفي المباراة الأخيرة تحتدم المنافسة بين برقان واليرموك الساعيان إلى التأهل إلى الدور الثاني مع الستة الاوائل.

