دوليه

تخلف برشلونة أمام مضيفه المتواضع رايو فايكانو 1-2 حتى الدقيقة 87 قبل ان يسجل له الفرنسي عثمان ديمبيلي ثم الأوروغوياني لويس سواريز هدفين متأخرين ليمنحا الفوز لفريقهما الذي ابتعد في صدارة الدوري الاسباني بفارق اربع نقاط، مستغلا سقوط اتلتيكو مدريد في فخ التعادل مع ليغانيس 1-1 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الاسباني التي شهدت فوزا متأخرا ايضا لريال مدريد.

وكان رايو فايكانو في طريقه لتحقيق مفاجأة مدوية عل حساب الفريق الكاتالوني الذي تقدم مبكرا عبر سواريز بعد مرور 10 دقائق مستغلا تمريرة عرضية. لكن رايو فايكانو رد التحية بأفضل منها بتسجيله هدف التعادل أولا بواسطة خوسيه بوتسو (35) قبل ان يتقدم بهدف الفارو غارسيا الذي تابع كرة مرتدة من القائم (57).

وكان برشلونة في طريقه لخسارة مباراة مباشرة بعد حسمه الكلاسيكو، للمرة الأولى منذ عام 2000 عندما سقط أمام مايوركا، لكنه نجح في تعديل النتيجة ثم حسم المباراة لصالحه.وضغط برشلونة في نصف الساعة الأخير واشرك مدربه ارنستو فالفيردي ورقتين هجومتين تمثلتا بالفرنسي عثمان ديمبيلي والاسباني الدولي المغربي الاصل منير الحدادي، وقد نجح الاول من ادراك التعادل مستغلا كرة من جيرار بيكيه قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، قبل ان ينتزع سواريز نقاط المباراة الثلاث عندما تابع كرة عند القائم البعيد داخل الشباك في الدقيقة الاخيرة، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين مع تسعة اهداف.

وابتسمت الدقائق الأخيرة ايضا لريال مدريد في مباراته وضيفه بلد الوليد، ولمدربه الموقت للنادي الملكي الأرجنتيني سانتياغو سولاري، في أول اختبار له في الدوري ومكنته من الفوز 2-0. وصنع المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور (18 عاما) الفارق اذ دخل اللاعب في الشوط الثاني بدلا من ماركو أسنسيو والتعادل السلبي سيد الموقف (73).لكن البرازيلي قاد ريال لافتتاح التسجيل في الدقيقة 83 بعد مجهود فردي وتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ارتدت من مدافع بلد الوليد كيكو أوليفاس الى شباك الحارس جوردي ماسيب، ليحتسب الهدف خطأ في مرمى فريقه.

وأضاف قائد ريال سيرخيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 88، من ركلة جزاء حصل عليها المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وقال راموس بعد المباراة عندما لا تدخل الكرة، عليك أن تبقى هادئا (...) عليك أن تتجاهل كل الريبة التي يولدها ذلك. في نهاية المطاف، حصلنا على نتيجة إيجابية بالنسبة لثقتنا بأنفسنا.

وينتقل ريال مدريد الأربعاء الى تشيكيا ليلعب بضيافة فيكتوريا بلزن في الجولة الرابعة من المجموعة السابعة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي يتصدرها بالتساوي نقاطا مع روما الإيطالي.

