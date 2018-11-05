دوليه

واصل إيندهوفن العلامة الكاملة في الدوري الهولندي الممتاز بفوزه على ضيفه فيتيسه أرنهيم 1 -0 أول من أمس في المرحلة الحادية عشرة للمسابقة.وسجل إيندهوفن فوزه الحادي عشر على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 33 نقطة. ويدين إيندهوفن بالفضل في هذا الفوز للوك دي يونغ الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 69. ولعب فيتيسه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 14 إثر طرد دانيلو ديوخ.وفي مباراة اخرى فاز بريدا على ضيفه هيراكليس الميلو 2 -1.

بوردو حرم ليون من الثالث

فشل ليون في تحقيق فوزه الثالث تواليا والارتقاء موقتا الى المركز الثالث، بتعادله مع ضيفه بوردو 1-1 اول من امس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي، فيما تابع موناكو وصيف الموسم الماضي سلسلته المخيبة بخسارة جديدة أمام رينس 0-1. وعجز ليون بالتالي عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة هوفنهايم الألماني بعد غد في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثاني في مجموعته بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الإنكليزي.

