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دوليه

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يوفنتوس واصل انتصاراته


مضى يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الماضية في تحقيق النتائج القوية، وفاز أول من امس على ضيفه كالياري 3-1، بينما انتزع انتر المركز الثاني من نابولي بفارق الأهداف بفوزه على جنوى بخماسية نظيفة.
واحتفظ فريق «السيدة العجوز» بسجله نظيفا من الخسارة بعد المرحلة الحادية عشرة من البطولة، وهذا رقم ينفرد به في الدوري الحالي. وبدا انه استعد جيدا لمباراة الإياب مع مان يونايتد الإنكليزي الأربعاء في المرحلة الرابعة للمجموعة الثامنة من دوري ابطال أوروبا. ورفع يوفنتوس رصيده الى 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن كل من انتر ونابولي.وعلى ملعب جيوزيبي مياتسا في ميلانو أكرم إنتر وفادة ضيفه جنوى بخماسية نظيفة .وعلى ملعب ارتيميو فرانكي في فلورنسا، تعادل فيورنتينا السادس مع ضيفه روما السابع 1-1. سجل لفيورنتينا لاعب الوسط الفرنسي جوردان فيريتو من ركلة جزاء (32)، وعادل لروما المدافع الدولي اليساندرو فلورنتسي(85).


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