loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بايرن يفكر في اللجوء إلى القضاء


أكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه أن بطل ألمانيا يبحث في اللجوء الى القضاء على خلفية تسريبات «فوتبول ليكس» التي أشارت الى دور للنادي في إطلاق «سوبر ليغ» أوروبي بمشاركة 18 من أندية النخبة اعتبارا من 2021.
وكانت مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية بينها مجلة «در شبيغل» الألمانية، قد نشرت الجمعة تسريبات ووثائق تعرف باسم «فوتبول ليكس»، ومما ورد فيها أن بايرن قد ينضم إلى أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، مان يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشلسي وأرسنال الإنكليزية، يوفنتوس وميلان الإيطاليين، وباريس سان جرمان الفرنسي، لإطلاق دوري أوروبي يضمن عائدات ضخمة للأندية الـ11 المؤسسة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم

المزيد

آخر الأخبار الخاصة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة