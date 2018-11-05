دوليه

أكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه أن بطل ألمانيا يبحث في اللجوء الى القضاء على خلفية تسريبات «فوتبول ليكس» التي أشارت الى دور للنادي في إطلاق «سوبر ليغ» أوروبي بمشاركة 18 من أندية النخبة اعتبارا من 2021.

وكانت مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية بينها مجلة «در شبيغل» الألمانية، قد نشرت الجمعة تسريبات ووثائق تعرف باسم «فوتبول ليكس»، ومما ورد فيها أن بايرن قد ينضم إلى أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، مان يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشلسي وأرسنال الإنكليزية، يوفنتوس وميلان الإيطاليين، وباريس سان جرمان الفرنسي، لإطلاق دوري أوروبي يضمن عائدات ضخمة للأندية الـ11 المؤسسة.

