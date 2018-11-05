دوليه

انتهت مباراة القمة بين أرسنال وليفربول بتعادل إيجابي مثير 1-1 أول من أمس في المرحلة الحادية عشرة من بطولة إنكلترا، في حين واصل مان يونايتد صحوته في الآونة الأخيرة وقلب تخلفه أمام بورنموث الى فوز 2-1.

وارتقى ليفربول، أحد ثلاثة فرق لم تخسر حتى الآن منذ مطلع الموسم الحالي الى جانب مانشستر سيتي وتشلسي، الى المركز الاول.وعلى ملعب الامارات في شمال لندن، قدم أرسنال وليفربول إحدى أجمل مباريات الموسم حتى الآن من خلال كرة هجومية فائقة السرعة على مدى 90 دقيقة تقدم فيها ليفربول بواسطة لاعب وسطه المخضرم جيمس ميلنر (61) قبل أن يدرك الفرنسي الكسندر لاكازيت التعادل لأرسنال (82). ودخل أرسنال المباراة بمعنويات عالية جراء عدم خسارته في 13 مباراة تواليا في مختلف المسابقات وذلك بعد بداية سيئة في الدوري الانكليزي الممتاز حيث سقط في مباراتيه الأولين أمام مانشستر سيتي ثم تشلسي. وبدأ الفريقان المباراة بقوة وكان أرسنال الأخطر بفضل تحركات مهاجميه الغابوني بيار ايمريك أوباميانغ ولاكازيت، في حين اعتمد ليفربول على الهجمات المرتدة السريعة بواسطة ثلاثي المقدمة المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني.

وتدخل حارس ليفربول البرازيلي اليسون في التصدي لمحاولة لاكازيت ثم في محاولة رأسية للارميني هنريك مخيتاريان في مطلع المباراة.والغى الحكم هدفا سجله ماني بعد لعبة مشتركة رائعة وصلت فيها الكرة داخل المنطقة امام فيرمينيو الذي سدد الكرة في العارضة وارتدت امام ماني الذي تابعها في الشباك من مسافة قصيرة لكن فرحته لم تكتمل لانه كانت متسللا.

وسنحت فرصتان ذهبيتان امام مدافع ليفربول الهولندي العملاق فيرجيل فان دايك، لكن حارس ارسنال الألماني برند لينو تصدى لإنفراده ثم تدخل القائم للتصدي لكرة رأسية له.وفي الشوط الثاني واصل أرسنال افضليته لكن ليفربول افتتح التسجيل خلافا لمجريات اللعب عندما رفع ماني كرة عرضية داخل المنطقة ابعدها لينو فتهيأت أمام ميلنر الذي أطلقها قوية من حدود نقطة الجزاء داخل الشباك (61).

ورمى مدرب أرسنال الإسباني أوناي إيمري بجميع أوراقه الهجومية، فأشرك أرون رامسي ثم داني ويلبيك لزيادة فعالية خط المقدمة، ومن إحدى الهجمات خرج حارس ليفربول أليسون في توقيت خاطىء لتعود الكرة الى لاكازيت الذي تلاعب بأحد المدافعين وسددها في الزاوية البعيدة مدركا التعادل لفريقه (82).

