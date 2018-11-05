مال وأعمال

في إطار حرصه الدائم على دعم الفعاليات الشبابية الهادفة، أعلن «KIB» عن رعايته الذهبية لمؤتمر تمكين الشباب السابع، والذي من المقرر أن يقام تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر المقبل في فندق فورسيزونز الكويت.

يذكر أن مؤتمر تمكين الشباب يعتبر مشروعاً وطنياً يعقد سنوياً في الكويت، وهو موجه نحو تنمية مهارات وقدرات الشباب وتشجيعهم على العمل الحر من خلال استضافة ممثلي كبرى الشركات على المستوى المحلي والعالمي، إلى جانب تقديم ورش العمل التي تصقل معلومات الشباب حول كيفية إدارة أعمالهم بنجاح وذلك بقيادة كوكبة من رموز الخبرة والاختصاص.

وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن «KIB» يحرص على المشاركة في مؤتمر تمكين الشباب سنوياً وذلك تأكيداً لمساعيه الجادة لدعم الأنشطة التي تحفز الشباب ورواد الأعمال الناشئة لإظهار مواهبهم وتطوير أفكارهم في مختلف المجالات، وبالتالي تشجيعهم على تأسيس وإطلاق مشاريعهم المستدامة.»

كما ذكر أن «KIB» يسعى لتحفيز الشباب من خلال المشاركة في فعالياتهم وأنشطتهم المختلفة، إلى جانب تمكينهم منذ مرحلة الدراسة عبر رعاية مشاريعهم الصغيرة وتشجيعهم على ابتكار الأفكار الخاصة بهم، وذلك إيماناً منه بأن هذه الفئة هي منبع الطاقات التي تستحق توفير البيئة الحاضنة، ما يساعدهم في أداء دورهم تجاه المجتمع وبناء مستقبل أفضل للكويت.

ومن الجدير بالذكر أن رعاية «KIB» لمؤتمر تمكين الشباب هذا العام، تعتبر امتداداً لبرنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية الذي يولي اهتماماً خاصاً لفئة الشباب باعتبارهم اللبنة الأساسية في تقدم المجتمع، وهم القوة الدافعة لخطط التنمية لما يتميزون به من قدرة على العطاء والتطوير المستمر.

و«KIB» هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره الكويت. تأسس «KIB» عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007.

يمارس «KIB» عملياته المصرفية من خلال شبكة فروع منتشرة في جميع أرجاء الكويت. كما يقدّم مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وانسجاماً مع رؤية ورسالة البنك، يمتلك «KIB» برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى دعم جميع أفراد المجتمع الكويتي من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات.

وفي عام 2015، أطلق «KIB» خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى أداء البنك، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها، وذلك في سبيل وضعه بمقدمة القطاع المصرفي في الكويت مع ترسيخ خطواته في سعيه ليصبح «البنك الإسلامي المفضل» في السوق الكويتي.

واليوم، يقف «KIB» شامخاً في منتصف تحوّله الاستراتيجي الجديد: وهو برنامج شامل وطويل الأجل يهدف إلى تحويل الطريقة التي يتعامل بها مع العملاء من خلال جميع وسائل التواصل سواء الشخصية أو الإلكترونية. تركز هذه الاستراتيجية الجديدة على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء والتي تقدّم أكثر بكثير من مجرد «خدمات مصرفية» تقليدية - بل تعمل على تأسيس «KIB» كشريك في كل جانب من جوانب حياة عملائه تحت شعار «بنك للحياة».

