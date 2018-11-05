مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن اطلاق خدمة بيتك اكسبرس KFH Xpress لتحويل الأموال بشكل فوري وسريع وامن الى معظم دول العالم، مباشرة من حساب العميل من خلال الخدمة المصرفية عبر الانترنت KFH Online او تطبيق kfhonline للهواتف الذكية بحلته الجديدة، ضمن جهود «بيتك» المستمرة لتقديم افضل الخدمات والمزايا لعملائه، وتوظيف قدراته وامكانياته التقنية، وانظمته وبرامجه المتطورة، لتعزيز منظومة خدماته الالكترونية، وحصته السوقية، وتحقيق أفضل خدمة مصرفية للعملاء. وقالت المدير التنفيذي للمنتجات المصرفية والاستثمارية في «بيتك» نهال المسلم،، ان عملاء «بيتك» يستطيعون من خلال الخدمة الجديدة تحويل الأموال الى المستفيدين في أي مكان وفي اي وقت من خلال خدمة «بيتك اكسبرس» بشكل آمن وسريع، مما يوفر الوقت والجهد، ويساعد فى تسهيل عملية تحويل الاموال بأمان، ومن خلال عدة خيارات للاستلام وباسعار تنافسية وبتغطية شاملة لكل دول العالم تقريبا. واوضحت المسلم ان الخدمة ستقدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وباسعار تنافسية على مستوى السوق، من حيث سعر التحويل المميز ومصاريف الخدمة، مؤكدة ان الخدمة متميزة وموافقة لاحتياجات شريحة واسعة من العملاء، ومناسبة لتطلعاتهم، حيث تم تصميم وهيكلة الخدمة وفق الضوابط والاعتبارات التنظيمية والرقابية، مع مراعاة كافة الاحتياجات والمتطلبات المناسبة للعملاء، وفق اعتبارات الجودة والسرعة والامان والسعر، ليتمكن «بيتك» من تقديم خدمة «بيتك اكسبرس» التي تعتبر الوسيلة المثالية لتحويل الاموال عبر الحدود. وأضافت حول مزايا الخدمة، انها توفرعدة خيارات لاستلام الأموال حسب رغبة العميل وظروف المستلم في البلد المرسل اليه، فإما أن يكون الاستلام نقدا، أومن خلال الايداع في حساب مصرفي للمستفيد باحد البنوك، أويتم التسليم يدا بيد عند باب المنزل في بعض الدول المتاح بها الخدمة، كما يستطيع العميل الغاء عملية التحويل واسترجاع الأموال المحولة إذا لم يتم تحصيلها، دون اية مصاريف إضافية، كما يمكنه قبل ان يتخذ قرار التحويل ان يعرف سعر التحويل وقيمة الرسوم، وذلك لتحقيق اعلى درجات الشفافية والثقة في تنافسية الخدمة، من حيث التكلفة، وجودتها، من حيث المزايا والتسهيلات التي سبق الاشارة اليها. ونوهت المسلم الى ان «بيتك» سيواصل هيكلة وتقديم افضل الخدمات والمنتجات لعملائه، بناء على معرفة حقيقية باحتياجاتهم المصرفية من خلال التواصل المباشر، واستقصاء ارائهم حول الخدمات قبل وبعد واثناء تقديمها، وضمن جهود ترسيخ موقع «بيتك» ودوره فى سوق التجزئة المصرفية، وتوسيع مجالات العمل لتحقيق افضل العوائد والمزايا لعملائه.

