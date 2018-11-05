مال وأعمال

شاركت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت في تكريم المتسابقين الفائزين بالمراكز الأولى في رالي الكويت الدولي 2018، والذي نظّمه النادي الدولي الكويتي للسيارات بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ونادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات في الفترة من 1-3 نوفمبر الحالي في حلبة مدينة الكويت لرياضة المُحرّكات، حيث جاءت مُشاركة زين في التكريم ضمن رعايتها الرئيسية للرالي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها الرئيسية لرالي الكويت الدولي 2018 أتت من منطلق حرصها على تشجيع الجهود المختلفة التي تُساهم في تنمية قطاع الرياضة والشباب في الكويت، فالشركة تضع دعم الرياضة الكويتية في طليعة أولويات استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وقد أثمر دعمها للعديد من أبطال الكويت في مختلف الرياضات بالعديد من الإنجازات التي تفخر الشركة بها على مر الأعوام السابقة.

وأضافت زين أنها شاركت في تكريم المتسابقين الفائزين بالمراكز الأولى في رالي الكويت الدولي 2018 خلال فعاليات حفل الختام الذي أقيم في حلبة مدينة الكويت لرياضة المُحرّكات، حيث يُعتبر الرالي أول حدث رياضي دولي أقيم داخل الحلبة، وهو الأمر الذي تفخر به الشركة كونه قد رفع من اسم الشأن الرياضي الكويتي في المحافل الرياضية العالمية.

وأكدت الشركة أنها تؤمن بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في تنمية قطاعي الشباب والرياضة داخل الدولة، حيث تقوم زين بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ومنها هذا الحدث العالمي، هذا بالإضافة إلى رعايتها وتشجيعها لمجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها، ومنهم الكثير في رياضات سباقات السيارات بأنواعها.

