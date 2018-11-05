مال وأعمال

اضاف بنك بوبيان إنجازاً جديداً الى سلسلة إنجازاته العالمية من خلال حصوله للعام الرابع على التوالي على جائزة افضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية ( الرقمية ) DIGITAL BANK من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية. وقال نائب الرئيس التنفيذي في البنك عبدالله التويجري ان هذه الجائزة تأتى لتتوج عاما مميزا على مستوى الخدمات المصرفية الإلكترونية كما انها إضافة لسلسة الجوائز التى حصدها البنك في هذا المجال وهي جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية والأفضل ايضا على مستوى الشرق الأوسط وجميعها من مؤسسة غلوبل فاينانس. واضاف «ان ابرز ما يمثله هذا الإنجاز انه وضع بنك بوبيان كبنك عربي إسلامي بين قائمة البنوك الكبرى وهو إنجاز جديد يضاف للبنوك الكويتية والقطاع المصرفي والمالي في الكويت». واوضح التويجري « قبل اربع سنوات حصلنا على ذات الجائزة ومنذ ذلك الوقت كان التحدي هو الحفاظ عليها عاما بعد عام لانه اذا كان الوصول الى القمة صعبا فالاصعب الحفاظ عليها». واضاف «ابرز ما يميز هذه الجائزة هو انها جاءت من مؤسسة عالمية مشهود لها بالحيادية والمصداقية وهو ما يمثل تتويج لجهود السنوات الماضية التى استثمر بها البنك في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية الإلكترونية».

