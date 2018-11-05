مال وأعمال

عُقد الاجتماع الخمسين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس في العاصمة الرياض المملكة العربية السعودية، وقد ترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع، أسامه محمـد النصف عضو هيئة مكتب الغرفة، ويرافقه كل من: رباح عبدالرحمن الرباح مدير عام الغرفة، خالد يوسف المانع - مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالغرفة.

وقد تناول الاجتماع العديد من المواضيع الهامة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي، وكان أبرزها: التصديق على محضر الاجتماع (49) لمجلس الاتحاد، والاطلاع على تقرير متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع (49) المنعقد بتاريخ 1 ديسمبر 2016 بالدوحة.

كما اطلع الاعضاء على مديونيات الاتحاد والغرف الأعضاء والموازنة التقديرية للأمانة العامة للاتحاد 2018، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد 2017، كما سلط الاجتماع الضوء على آخر تطورات تشييد برج الاتحاد الجديد من خلال متابعة البرنامج الزمني المعد له، ومناقشة تقارير الاستشاري الهندسي للاتحاد لمعرفة استكمال الخطوات التكميلية للمشروع.

ومن جانب آخر قدم د. سامي العبيدي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس مجلس الغرف السعودية عرض تقديمي حول وضع الأمانة العامة للاتحاد.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروع جدول أعمال الاجتماع القادم (51) لمجلس الاتحاد، المقرر عقده يوم الأربعاء 26 ديسمبر، والاجتماعات القادمة لأجهزة الاتحاد 2018-2019.

