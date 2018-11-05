مال وأعمال

أجرى البنك التجاري الكويتي السحب الأسبوعي والشهري لحساب النجمة و ذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني ، وجاءت النتائج على النحو التالي:

1- الرابح بجائزة السحب الشهري بقيمة 20,000 دينار- القاصر / زينب أحمد جاسم سبزالي

2- الرابح بجائزة السحب الأسبوعي بقيمة -/5000 دينار- غاليه هويدي العازمي

وقد أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، وسوف تكون هناك جوائز أسبوعية بقيمة 5,000 د.ك، وشهرية بقيمة 20,000 د.ك، وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف مليون (500,000) دينار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي سيقام عليها السحب في يناير 2019 وهي (1,500,000 دينار) الجائزة النقدية الأكبر سنويا ليس فقط على مستوى الكويت بل على مستوى العالم.

وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات والفوز بالجوائز القيمة، كشف البنك أنه يمكن فتح حساب النجمة فقط بإيداع 100 دينار كويتي ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات على كافة الجوائز التي يقدمها الحساب. وبالنسبة لفرص الفوز فإنه كل ما زاد المبلغ المحتفظ في الحساب زادت فرص فوز العميل حيث أن كل 25 دينار توفر فرصة واحدة للفوز، فضلاً المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب وكذلك الحصول على الخدمات المصرفية كافة من البنك التجاري.

