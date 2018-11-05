مال وأعمال

أكدت عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار المباشر في الكويت وفاء القطامي أن الكويت بحاجة إلى خصخصة بعض المؤسسات الحكومية وخاصة الخدمية منها وإعطائها للقطاع الخاص مع خلق بيئة تنافسية عادلة بين الجميع والمشاركة بمشاريع الدولة المختلفة مع هيئة الشراكة بين القطاع الخاص والعام. وأشارت القطامي في حوار شامل أجرته «النهار» أن الكويت مع إقرار عدد من التشريعات الاقتصادية باتت بيئة جاذبة للاستثمارات أكثر من السابق خاصة بعد التشريعات الخاصة بقانون الشركات وترقيه سوق الأوراق المالية وانشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي سمحت للمستثمرين الأجانب التملك في الشركات التي يريدون تأسيسها في الكويت بنسبة 100 في المئة مع منحهم تسهيلات عديدة على ان يكون نشاطهم يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الكويتي ونموه. وعن رأيها في الاجراءات الحالية الرامية للدمج بين بيت التمويل الكويتي «بيتك» والأهلي المتحد، بينت القطامي أنها خطوة جيدة لإنشاء كيان مصرفي ضخم قادر علي القيام بدور اكبر في تمويل المشاريع الضخمة سواء محلياً او عالمياً ولكن لابد ان يتم هذا الدمج بعد دراسة وافية وعلى أسس صحيحة وبمنتهى الشفافية بحيث يحصل جميع المساهمين في البنكين على قيمة عادلة لأسهمهم. وحول التحديات التي تواجه القطاع الخاص، أشارت إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحتاج لدعم حكومي منها ندرة الأراضي الخاصة بالقطاع الصناعي والتجاري والتخزيني فلابد للحكومة من توفيرها لهم ليتمكنوا من مزاولة نشاطهم والتوسع فيه، وكذلك العمل على تسهيل معاملات الشركات والافراد في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتمكينهم من انجاز أعمالهم بسهولة ، ويجب على الحكومة العمل على مكافحة الفساد وأعطاء المجال للجميع في الحصول على الأعمال والخدمات الحكومية بشكل عادل. وعن مدى قدرة القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع التنموية ، قالت القطامي القطاع الخاص مؤهل للقيام بدور حقيقي في مشروعات التنمية العملاقة ولكن دائما في القطاع الحكومي هناك نوع من البيروقراطية والتشريعات التي لها تأثير على عمل الحكومة، ونحن نرى ان القطاع الخاص نجح في كثير من المشروعات سواء داخل الكويت وخارجها . وعن رؤيتها حول مستقبل الاقتصاد في ظل التحديات الجيوسياسية ، قالت إنه على الرغم من وجود على الرغم من وجود تحديات جيو سياسية في المنطقة ، إلا أنني متفائلة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الكويت فهو في وضع جيد نسبياً خاصة للموقف الكويت المحايد بالنسبة للخلافات والاحداث في المنطقة والتحسن في أسعار النفط مما له اثر أيجابي على الاقتصاد الكويت ، وكذلك خطة الحكومة لرؤية كويت جديدة 2035 وما فيها من مشاريع عملاقة وتنموية التي سيكون لها بدون شك تأثير جيد على الاقتصاد الكويت إذا تم تطبيقها على الأسس السليمة.

وفيما يلي التفاصيل:

بداية ، ذكرتم خلال مؤتمر اليورومني 2018 أن القطاع الخاص بحاجة لدعم حكومي أكبر، ما التحديات التي تواجه القطاع الخاص؟

هناك الكثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحتاج لدعم حكومي منها ندرة الأراضي الخاصة بالقطاع الصناعي والتجاري والتخزيني فلابد للحكومة من توفيرها لهم ليتمكنوا من مزاولة نشاطهم والتوسع فيه، وكذلك العمل على تسهيل معاملات الشركات والافراد في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتمكينهم من انجاز أعمالهم بسهولة، ويجب على الحكومة والعمل على مكافحة الفساد وإعطاء المجال للجميع في الحصول على الأعمال والخدمات الحكومية بشكل عادل. كما تحتاج الحكومة أن تقوم على تحسين وتطوير مناهج التعليم في المدارس ووضع خطة لدراسة متطلبات واحتياجات سوق العمل في الكويت.

كيف تقيمون تجربة الخصخصة في الكويت، وهل الاقتصاد بحاجة إلى خصخصة بعض القطاعات في ظل النهج الإصلاحي الذي تطالب به الحكومة؟

أنا في رأيي أن لابد للحكومة أن تعمل على خصخصة بعض المؤسسات الحكومية وخاصة الخدمية منها واعطائها للقطاع الخاص مع خلق بيئة تنافسية عادلة بين الجميع والمشاركة بمشاريع الدولة المختلفة مع هيئة الشراكة بين القطاع الخاص والعام، وكلنا نعلم ان القطاع الخاص منذ زمن كان له دور كبير في نمو الاقتصاد الكويت والعمل على إنشاء مؤسسات ناجحة مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة ناقلات النفط وغيرها من الشركات الخاصة التي كانت تدار بنجاح من قبل القطاع الخاص ثم أصبحت بعد ذلك مؤسسات حكومية، وكم أتمنى لو يتم تخصيصها مرة أخرى وإعطاؤها للقطاع الخاص الذي أثبت أنه أكثر نجاحاً في تطور ونمو أرباح هذه الشركات .

بيئة جاذبة

هل أصبحت الكويت جاذبة للاستثمار، بعد التشريعات التي تم إقرارها أخيراً؟

نعم ان أرى أن الكويت أصبحت جاذبة للاستثمار أكثر من السابق خاصة بعد التشريعات الأخيرة الخاصة بقانون الشركات وترقية سوق الأوراق المالية وانشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي سمحت للمستثمرين الأجانب التملك في الشركات التي يريدون تأسيسها في الكويت بنسبة مئة في المئة مع منحهم تسهيلات عديدة على ان يكون نشاطهم يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الكويتي ونموه .

دمج «بيتك» و«المتحد»

تتداول في الآونة الأخيرة الإجراءات الخاصة بدمج بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد، كيف تقيمين تلك التجربة وهل تعتقدين أنها ستكون ذات أثر إيجابي على القطاع المصرفي؟

بالنسبة للإجراءت الأخيرة الخاصة بدمج بيت التمويل الكويتي وبنك الأهلي المتحد في رأيي هي خطوة جيدة لإنشاء كيان مصرفي ضخم قادر على القيام بدور اكبر في تمويل المشاريع الضخمة سواء محلياً او عالمياً ولكن لابد ان يتم هذا الدمج بعد دراسة وافية وعلى أسس صحيحة وبمنتهى الشفافية بحيث يحصل جميع المساهمين في البنكين على قيمة عادلة للأسهم .

لماذا تتردد الحكومة في إعطاء القطاع الخاص دوراً حقيقياً في مشروعات التنمية العملاقة التي تتبناها، هل لأنه غير مؤهل أم لقصور التشريعات؟

لا أظن أن القطاع الخاص غير مؤهل للقيام بدور حقيقي في مشروعات التنمية العملاقة ولكن دائما في القطاع الحكومي هناك نوع من البيروقراطية والتشريعات التي لها تأثير على عمل الحكومة ، ونحن نرى ان القطاع الخاص نجح في كثير من المشروعات سواء داخل الكويت وخارجها .

تحديات جيوسياسية

مع وجود تحديات جيوسياسية تعيشها المنطقة ، كيف تنظرين لمستقبل الاقتصاد؟

على الرغم من وجود تحديات جيو سياسية في المنطقة، إلا أنني متفائلة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد في الكويت فهو في وضع جيد نسبياً خاصة الموقف الكويت المحايد بالنسبة للخلافات والاحداث في المنطقة والتحسن في أسعار النفط مما له اثر أيجابي على الاقتصاد في الكويت، وكذلك خطة الحكومة لرؤية كويت جديدة 2035 وما فيها من مشاريع عملاقة وتنموية التي سيكون لها بدون شك تأثير جيد على الاقتصاد الكويت إذا تم تطبيقها على الأسس السليمة.

هل نجحت الحكومة في تكويت الوظائف وخلق الحافز لدى الشباب للعمل فيه ؟

تحاول الحكومة توفير الفرص الوظيفية للآلاف من المواطنين الذين يدخلون سوق العمل سنوياً ولكنها لم تنجح تماماً وذلك لوجود تكدس وظيفي في المؤسسات الحكومية التي نتج عنه تضخم في بند الرواتب والأجور خاصة مع نزول ايرادات الدولة بعد هبوط اسعار النفط خلال الأعوام القليلة السابقة على الرغم من محاولتها تكويت بعض الوظائف أو الإحالة للتقاعد لمن وصل السن القانوني للتقاعد.

كيف تقيمين دعوات تطبيق الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة وهل القطاع الخاص مؤهل لتطبيق هذه النوعية من الضريبة؟

بالنسبة لتطبيق الضريبة الانتقالية التي سيتم تطبيقها على بعض السلع مثل التبغ والمشروبات الغازية وغيرها من المواد الاستهلاكية بهدف حماية الصحة العامة من خلال زيادة أسعار هذه السلع، أما بالنسبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة يجب اولاً أن يكون هناك قانون واضح وكامل ودليل للإجراءات اللازمة لتطبيقه بالشكل الصحيح وكيفية تحصيل هذه الضريبة، وكذلك بالنسبة للشركات الكويتية لابد أن تبدأ بالتخطيط والاستعداد لتطبيقها حيث سيكون لها تأثير كبير على أنشطتها التجارية فلابد أن تكون مستعدة عند اقرار تطبيق هذه الضريبة، فلهذا أن قرار تأجيل تطبيق هذه الضريبة إلى عام 2019 قرار صائب.

صندوق المشروعات الصغيرة.. فكرة رائدة

رأت القطامي ان قيام الدولة بانشاء صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لترعى وتمول المواطنين الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فكرة رائدة وممتازة ، وتخفف عن الحكومة توظيف هؤلاء الشباب وتشجيعهم للتوجه للعمل بالقطاع الخاص ولكن لنجاحها لابد من تسهيل الإجراءات والتشريعات للمبادر ، وفى الوقت نفسه على الصندوق ان يقوم بدراسة وتقييم المشاريع المقدمة له والعمل بان تكون في قطاعات مختلفة ومتنوعة وغير مركزة في قطاع واحد أو قطاعين .

المرأة حققت نجاحات بالقطاع الخاص

قالت القطامي: كانت تجربتي في القطاع الخاص ممتعة وكان لها تأثير إيجابي في مسيرتي العملية أما بالنسبة لتولي المرأة مناصب حكومية فلقد دخلت المرأة هذا المجال ونجحت فيه كوزيرة وكسفيرة وفي جميع المجالات المختلفة وكان أداؤها لا يقل عن أداء أي رجل شغل نفس المركز وأثبتت نجاحها. وكذلك في مجال البزنس فهناك الكثير من السيدات اللاتي يدرن مؤسسات خاصة بهن وفي مجالات مختلفة ونجحن فيها وأثبتن أنفسهن على الرغم من الصعوبات التي تواجههن وبعضهن قد تم تكريمهن من مؤسسات عالمية لنجاحهن في أعمالهن.