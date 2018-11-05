مال وأعمال

أعلنت شركة «المزايا» القابضة عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2018، مؤكدة تحقيق أرباح صافية بواقع 4.82 ملايين دينار خلال تلك الفترة، وبربحية سهم بلغت 7.71 فلوس . وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة م. إبراهيم الصقعبي عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 30/10/2018، ان المزايا القابضة وبفضل من الله وتوفيقه استطاعت تحقيق إجمالي إيرادات تشغيلية من عمليات البيع والتأجير والتسليم بلغت قيمتها 18.75 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من 2018، والتي بلغت نحو 12.38 مليون دينار إيرادات ناتجة عن عمليات البيع، فيما قفزت الإيرادات الناجمة عن عمليات التأجير بنسبة 12.43 في المئة وبواقع 6.29 ملايين دينار مقارنة بـ 5.60 ملايين دينار في العام السابق.

واشار الصقعبي أن الشركة واصلت تحقيق نسب إشغال عالية في مشاريعها المدرة للدخل في مختلف دول المنطقة ابتداء من الكويت إلى المملكة العربية السعودية ودبي والبحرين ، في حين حققت الشركة مبيعات في عقاراتها المتاحة للبيع والتي من بينها الشقق السكنية في مشاريعها في دبي لاند ضمن سلسلة Q Series ، ومشروع «مزايا ريزيدنس» في عمان، مؤكداً أن إجمالي أصول الشركة بنهاية الـربع الثالث 216.09 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الربع الثالث من 2018 نحو 106.90 ملايين دينار .

