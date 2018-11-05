مال وأعمال

وقعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد توسعة محطة أم الهيمان للصرف الصحي والأعمال المكملة لها بوثيقة الالتزام وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنه 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تحالف «ايفــا» الكويتية و«دبليو.تي.اي» الألمانية بقيمة 382 مليون دينار (1.26 مليار دولار).

وقال مدير هيئة مشروعات الشراكة مطلق الصانع، تم توقيع وثيقة الالتزام لمشروع محطة أم الهيمان الذي يعد أحد مشاريع خطة التنمية المتعلقة بالبنية الاساسية في الكويت، منوها ان المشروع يعول عليها بشكل كبير في خدمة عدد من المناطق المستحدثة وبعض المناطق القديمة اضافة الى قيمته الفنية في تدعيم وتطوير البنية التحتية.

وأضاف الصانع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر «الشراكة» ان هذا المشروع يمثل إحدى نوافذ استقطاب الاستثمار الاجنبي وتوطين التكنولوجيا المتطورة في ادارة مثل هذه المرافق الصحية الخدمية، معربا عن أمله في ان يكون للمشروع انعكاسات ايجابية سواء على مستوى توطين الخبرة أو تدريب الكوادر الوطنية على ادارة مثل هذه المشاريع المنفذة وفق أحدث التكنولوجيا.

وأشار الى أن العمل المتعلق باجراءات طرح وترسية المشروع تم بطريقة منظمة انتهت الى تحقيق هذه النتيجة، لافتا الى ان تجربة مشروع أم الهيمان فيها الكثير من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في تسريع اجراءات المشاريع الأخرى منوهاً الى أن عملية رصد وحصر تجري مع الجهات ذات العلاقة المعنية بمشاريع الشراكة للتشاور وتبادل الأراء ووضع الحلول والاستقادة من التجارب لتفعيل وانجاز المشاريع الأخرى، وبين الصانع أن هيئة مشروعات الشراكة تمر بمرحلة تراكم المعرفة لبناء مؤسسة وطنية معنية بمشاريع الشراكة، مؤكدا ان هذه التجربة تمثل خطوة مهمة في تدعيم هذه المؤسسة ولتوفير فهم أفضل لطبيعة المعوقات والحلول المناسبة لتسريع اجراءات المشاريع الأخرى.

واعرب الصانع عن أمله ان يكون مشروع أم الهيمان فاتحة خير لتوظيف أداة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل جيد وتدعيم التنمية وتطوير الاستثمار الاجنبي في الكويت كما وانها تعزز من خلق فرص استثمارية للشركات الكويتية المحلية وخلق فرص عمل للمواطنين الكويتيين في القطاع الخاص.

ولفت الى ان مشاريع الشراكة يصبح المواطن بها شريك بنسبة 50 في المئة عن طريق الاكتتاب لرأس مال هذا المشروع، معتبرا أن المشاريع عندما تنفذ مع مستثمرين اجانب تشكل أهمية كبري للاقتصاد الوطني كون مشاريع «الشراكة» اسست ليستفيد منها الجميع فضلا عن أن مثل هذه المشاريع تساهم في زيادة تدفق الاستثمار الاجنبي الى البلاد.

معالجة مياه الصرف

ومن جانبها أكدت وكيل وزارة الاشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم، ان هذا المشروع يعد أحد مشاريع خطة التنمية في الكويت، موضحة ان المشروع يتألف من انشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة داخل حدود محطة تنقية أم الهيمان الحالية، وذلك لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية مبدئية وقدرها 500?000 متر مكعب متوسط التدفق اليومي، اضافة الى انشاء خطوط للصرف الصحي والمياه المعالجة من محطة ضخ العقيلة الى المحطة الجديدة وخط للطوارئ ومحطة تحويل كهربائية رئيسية، حيث ستكون محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة قابلة للتوسعة في المستقبل بمقدار 200?000 متر مكعب في اليوم وستصل طاقتها الاستيعابية النهائية الى 700?000 متر مكعب يوميا.

وأضافت الغنيم، المشروع يشتمل على قسمين سيتم طرح القسم الأول وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) والثاني وفقا لنظام التصميم والبناء والتشغيل (DBO) وهما نظامي الشراكة المقترح تنفيذ المشروع وفقهما، وعليه سيتعين على المستثمر تشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 عاماً اعتباراً من تاريخ الانجاز وهو ما يندرج ضمن أعمال الشركة المساهمة العامة المؤسسة لتنفيذ المشروع وهي الجزئية الخاصة بنظام الـ BOT، كما سيتعين أيضاً على المستثمر التأكد من انشاء نظام نقل وتوزيع يتضمن شبكة نقل مياه الصرف الصحي الى المحطة وشبكة نقل وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة وتشغيل نظام النقل والتوزيع لمدة 3 أعوام من تاريخ التشغيل، حيث يتم بعد ذلك تسليم المشروع الى وزارة الأشغال العامة وفق الجزئية الخاصة بنظام الـ (DBO).

