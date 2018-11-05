مال وأعمال

أعلنت وزارة المالية عن تعيين صالح أحمد الصرعاوي وكيلاً للوزارة بالأصالة اعتباراً من أمس، وذلك وفقاً للمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء رقم 330/ 2018 بعد أن كان يشغل منصب الوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية منذ 2013.

وقال وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف «باسمي واسم وزارة المالية والعاملين فيها نهنئ السيد صالح الصرعاوي لتعيينه وكيلاً لوزارة المالية، وان اختيار الصرعاوي لهذا المنصب ينم عن كونه أحد القيادات الفنية في الوزارة والتي ساهمت في رفع كفاءة الادارة المالية فيها، الأمر الذي يعكس توجهات الوزارة في ابراز وتعزيز قدراتها الفنية للمراحل القادمة، متمنياً له ولجميع العاملين في الوزارة المزيد من التطور والنجاح».

والصرعاوي خبرة في القطاع المالي الحكومي ومجال محاسبة الميزانيات الحكومية تمتد لأكثر من 25 عاماً. وامتدت خبرته في قطاع الميزانية من خلال اشرافه على اعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة من خلال دراسة مشاريع الميزانية المقدمة من قبل الوزارات والجهات الملحقة والمستقلة مع مراعاة السياسات والتوجهات العامة للدولة، بالاضافة الى الاشراف على اعداد البيان السنوي لوزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية ومشروع الميزانية مع تحليلها، كما يشرف على اعداد قواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية.

