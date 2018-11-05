مال وأعمال

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ينطلق معرض الكتاب الثالث والأربعين في الفترة الممتدة من 14 الى 24 نوفمبر الحالي. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة النفط عن مشاركتها في المعرض وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وقالت الوزارة في بيان صحافي أن مشاركتها في المعرض تأتي ضمن دورها التثقيفي لتعزيز دورها المجتمعي وترسيخ المسئولية المجتمعية للوزارة وتعريف جمهور المعرض بدور الوزارة من خلال ما يتضمنه جناحها من كتب ومطبوعات حول الصناعات النفطية. وذكرت الوزارة أن المعرض الذي يأتي في دورته الحالية بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تهم كل المهتمين بالقراءة والبحث العلمي في مختلف مجالات الحياة مشيرة الى أن الوزارة سوف تشارك في جلسات عمل ومحاضرات لابراز دور القطاع النفطي وأهميته في دولة الكويت. وأوضحت الوزارة أن المشاركة في هذا المعرض يأتي من ضمن سعيها لغرس مفهوم الثقافة البترولية لدى الجيل الصاعد من الأبناء وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة خصوصا بعدما نجحت الوزارة على مدار السنوات السابقة بتقديم مجموعة من الندوات والمحاضرات الثقافية والتوعوية لكافة المراحل الدراسية.

وأشارت الوزارة الى أنها ستشارك بمحاضرات توعوية نفطية حول أهمية الصناعة البترولية لطلبة المدارس الزائرين، كاشفة أن المعرض يشارك به العديد من الزائرين الذي يبلغ عددهم نحو مليون زائر سنويا لاقتناء الكتب والمشاركة في الندوات الأدبية والثقافية المتنوعة.

