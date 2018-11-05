مال وأعمال

أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الحديد (حديد الكويت) عن رعايتها لملتقى التعاون المصري- الكويتي الأول تحت عنوان «شركاء أشقاء» والذي يعقد يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018 في فندق شيراتون الكويت برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح. ويتزامن هذا الملتقى مع الاجتماع الثالث للمجلس الذي يضم نخبة من كبار الشخصيات في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية في كلا البلدين. يذكر أن مجلس التعاون المصري- الكويتي هو مجلس يهدف الى تفعيل العلاقات بين البلدين في اطار منهجّي يحقق الأهداف الموضوعيّة المُحدّدة للعلاقة بين الدولتين الشقيقتين. وقد حظي المجلس على مباركة الجهات السياسية في البلدين وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

