مال وأعمال

اكد نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد على ضرورة الاستفادة من مناقشة وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية الخليجية لتطوير واستخدام النماذج الاقتصادية الكلية وتطبيقاتها ولاسيما ان هذه النماذج شهدت تطورات في هياكلها وتطبيقاتها العملية.

جاء ذلك في كلمة نائب المحافظ في افتتاح ورشة عمل بعنوان (تبادل الخبرات والتجارب في مجال بناء واستخدام النماذج الاقتصادية وتطبيقاتها) والتي ينظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستضيفها بنك الكويت المركزي.

وقال العبيد ان النماذج الاقتصادية الكلية شهدت تطورات في هياكلها وتطبيقاتها العملية بهدف تعظيم الاستفادة منها لفهم وتقييم التطورات الاقتصادية في ظل سياسات مختلفة وفي ضوء ما قد يطرأ من تغيرات على المؤشرات الاقتصادية المهمة.

واضاف انه على الرغم من أن النماذج الاقتصادية مصممة لتعكس الاقتصاد بصور مختلفة الا أن هذه النماذج تظل تتسم بعناصر قوة ومواطن ضعف في ذات الوقت وذلك في ضوء الأغراض المختلفة لتصميمها مشيرا الى ان النماذج الاقتصادية الكلية عبارة عن تصور لتعقيدات مترابطة ومتشابكة موجودة في كل نظام تتطلب فصل وتشخيص كل العلاقات الموجودة في النماذج وتحليل استجابة الاقتصاد لها بما يحقق الغرض منها وهو خدمة متخذي القرار.

واشار الى ان التقدم الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والحوسبة شكل أحد عوامل تطور تلك النماذج من حيث تحسين فاعليتها والمساهمة في خفض تكاليفها مما أدى الى حدوث نقلة نوعية في تطوير هذه النماذج في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وقال العبيد ان تاريخ النماذج الاقتصادية يعود الى ثلاثينيات القرن الماضي حيث تم تصميم أول نموذج اقتصادي كلي في عام 1936 من قبل الاقتصادي الهولندي «جان تنبرجان وكان الهدف منه الاجابة عن سؤال مهم في السياسة النقدية وهو (هل يجب خفض قيمة عملة اقتصاد مفتوح بغرض انعاش الاقتصاد) وبعد فترة غير قصيرة بدأ الباحثون في البنوك المركزية بتطبيق النماذج الاقتصادية الكلية.وبين انه في أعقاب الأزمة المالية العالمية حصل تقدم كبير في النماذج الاقتصادية مما دفع بصناع السياسات الى التفكير لايجاد طرق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي موضحا انه في المستقبل يمكن أن تساهم التطورات في اعداد النماذج في ايجاد طرق عملية لتعزيز التنسيق الدولي بشأن السياسات التحوطية الكلية.

