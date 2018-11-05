مال وأعمال

أوضح تقرير اقتصادي أن أسواق الأوراق المالية العالمية شهدت عمليات بيع موسعة خلال أكتوبر 2018 نتج على اثرها تراجع اغلبية الأسواق خلال الشهر. حيث سجل مؤشر مورجان ستانلي العالمي أكبر معدل تراجع شهري منذ مايو 2012 بخسارته 7.5 في المئة من قيمته خلال الشهر على خلفية العديد من العوامل بما في ذلك مخاوف متعلقة بتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، واستمرار الحرب التجارية والتباطؤ الاقتصادي في الصين وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية. وظلت الأسواق العالمية متقلبة منذ بداية العام كما يظهر من مؤشر مورجان ستانلي الذي لامس أعلى مستوى له على الاطلاق في يناير من العام الحالي ثم بلغ أدنى مستوياته في 13 شهرا الماضية بنهاية شهر أكتوبر. كما ظلت أسعار النفط تحت الضغط بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع على خلفية ارتفاع المخزونات الأميركية وارتفاع الانتاج النفطي في روسيا والدول الأعضاء بمنظمة الأوبك.

وقال تقرير صادر عن كامكو: انعكس تشاؤم الأسواق العالمية على أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت ستة من أصل سبعة بورصات خليجية تراجعاً شهرياً. وكان السوق القطري هو الاستثناء الوحيد الذي سجل مكاسب قوية بلغت نسبتها 5 في المئة خلال الشهر. من جهة أخرى، تراجعت بقية البورصات الخليجية بمعدل احادي الرقم مع فقد السوق السعودي نسبة 1.2 في المئة من قيمته، في حين تراجع مؤشر سوقي دبي المالي وبورصة الكويت بمعدل اعلى بلغ 1.8 في المئة و1.7 في المئة، على التوالي. وقد أدت الأرباح والخسائر المسجلة الى استقرار المؤشر الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي دون تغير يذكر.

وعلى صعيد الأداء القطاعي، واصلت القطاعات ذات القيمة السوقية الكبرى تسجيل اداءً ايجابياً، وان كان بنسبة هامشية، لكن عادله الأداء الضعيف الذي منيت به بقية القطاعات. وواصلت أسهم البنوك والاتصالات أدائها المتفوق مقارنة بالقطاعات الأخرى وان كان بمكاسب هامشية بلغت نسبتها 1 في المئة لهذا الشهر. كما تفوق أداء قطاع البنوك على خلفية النتائج المالية الجيدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018 والتي اظهرت اتجاهات ايجابية بصفة عامة. من جهة أخرى، سجل قطاعي المرافق والخدمات المالية المتنوعة اعلى معدل تراجع بلغت نسبته 5 في المئة في أكتوبر 2018.

