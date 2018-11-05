مال وأعمال

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها جمعية الحديد والصلب الصينية ارتفاع حجم أرباح القطاع خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر الماضيين، بالتزامن مع التقدم في مجال حماية البيئةوتخفيض الديون، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وارتفع إجمالي أرباح صناعة الصلب الصينية بنسبة 86 في المئة على أساس سنوي في الفترة المذكورة، ووصل إلى 230 مليار يوان (نحو 33 مليار دولار)، كما ارتفعت معدلات أرباح الشركات المعنية لتصل إلى مستوى الشركات الصينية الصناعية الرئيسة، ما يعكس تحولا عن الوضع الذي كان قائماً متمثلاً بقلة الأرباح والعجز الذي تعاني منه شركات الحديد الصينية. وأرجع لي تشن جيانج الأمين العام للجمعية نمو القطاع إلى ارتفاع حجم الطلب على الصلب واستقرار أسعار خام الحديد، مشيراً إلى أن إنتاج خام الحديد والصلب ارتفع بنسبة 6?07 في المئة و 7?21 في المئة في الأرباع الثلاثة الماضية من العام الحالي على التوالي، بينما بقي مخزون الصلب عند مستوى منخفض.

وأضاف لي أن صُنّاع الصلب الصينيين يولون أهمية أكبر لمسألة مراقبة البيئة ومنع التلوث وتخفيض الديون بعد جمع المزيد من الأرباح. كما استعرضت البيانات الصادرة الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركات المعنية بما فيها تخفيض حجم الانبعاثات الملوثة، حيث انخفضت نسبة الملوثات في مياه التصريف الناتجة عن أعمال الشركات المذكورة بنسبة 1?13 في المئة على أساس سنوي.

