مال وأعمال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن قرارها بتأسيس شركة جديدة باسم شركة «سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية» تجمع فيها حصصها ومساهماتها في شركات عديدة متخصصة في إنتاج باقات متنوعة من المغذيات الزراعية.

وتشمل قائمة الشركات، الجبيل للأسمدة «البيروني»، والوطنية للأسمدة الكيماوية «ابن البيطار»، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبيك»، و«شركة معادن للفوسفات»، وشركة «معادن وعد الشمال للفوسفات». كما وّقعت «سابك» مذكرة تفاهم مع شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو» التابعة لها، لتمكين التكامل بين أصول الشركة الجديدة، شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية و«سافكو»، وذلك بعد أخذ جميع الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التكامل في نهاية العام القادم.

