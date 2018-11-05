مال وأعمال

قال تقرير اقتصادي متخصص صادر عن بنك الكويت الوطني أن بيانات العمل الأميركية أعادت تأكيد خريطة الطريق التي اعتمدتها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بخصوص رفع أسعار الفائدة، وذلك بعد أن انتعش نمو التوظيف بحدة في أكتوبر وبعد أن سجلت الأجور أكبر ارتفاع سنوي في تسع سنوات. فقد ارتفعت الرواتب غير الزراعية بمقدار 250,000 وظيفة في أكتوبر مع ارتفاع التوظيف في قطاعي الترفيه والضيافة بعد تراجعه بسبب الإعصار فلورنس في سبتمبر. وارتفع أيضا أجر الساعة بنسبة 0.2 في المئة في أكتوبر ليصل الارتفاع السنوي للأجور إلى 3.1 في المئة، وهو أعلى ارتفاع منذ أبريل 2009. وأضاف التقرير إلى الدلائل التي تشير إلى تقييد في سوق العمل ومن الأرجح أن يبقى ذلك داعما لرفع مجلس الاحتياط لأسعار الفائدة للمرة الرابعة هذه السنة في ديسمبر. وارتفعت عوائد سندات الخزينة ذات مدة 10 سنوات وسنتين بعد هذا التقرير.

وفي التجارة، تبددت بعض المخاوف التي كانت تساور الأسواق بعد صدور تقارير كشفت أن الرئيس ترامب مهتم بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مؤتمر قمة دول مجموعة العشرين الذي سينعقد في الأرجنتين لاحقا هذا الشهر. ويقال أيضا إن ترامب قد أعطى تعليماته إلى المسؤولين الأميركيين للبدء بتحضير مسودة الشروط المحتملة لاتفاق تجاري يرغب في اقتراحه. وقد تحدث ترامب ونظيره الصيني هاتفيا يوم الخميس وأعربا عن تفاؤلهما في حل نزاعهما التجاري، الأمر الذي أراح الأسواق العالمية بشكل هائل، إذ نقل عن ترامب مؤخرا قوله إن بكين ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإنه جاهز لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين إذا لم يكن اجتماعه مع شي جين بينغ مثمرا.

أوروبا والمملكة المتحدة

أنهى الجنيه البريطاني تراجعه الذي دام ثلاثة أسابيع بعد نبرة بنك إنكلترا الصقورية في اجتماعه الأخير. ففي حين أبقت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على حالها، فإنها أشارت إلى ارتفاع سوق العمل بشكل متنام، وإلى ثقة مرنة للقطاع المنزلي، وإلى زخم في الاستهلاك المنزلي. ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المئة سنويا في السنوات القليلة القادمة.

وفي توجيهه النقدي، قال بنك إنكلترا إن رفع أسعار الفائدة سيكون تدريجيا ويجب أن يصل إلى 1.5 في المئة في السنوات الثلاث القادمة من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة. ولكن المحافظ مارك كارني شدّد على أن هذه التوقعات تعتمد على افتراض أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون سلسا. وأعرب كارني أيضا عن تفاؤله بخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا إن هذه هي «النتيجة الأكثر احتمالا».

واعتمدت أيضا خطة الميزانية السنوية لوزير المالية فيليب هاموند على خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأعلن هاموند في هذه الخطة عن تخفيضات ضريبية على العائلات وعن تخفيف قيود الرعاية الاجتماعية عن العائلات العاملة الأكثر فقرا، ولذلك شدّد أيضا على أهمية التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، قائلا إن ذلك سيزيل عدم اليقين الذي يضغط على الشركات، ويسمح له بإنفاق أموال وضعت كاحتياط في حال عدم التوصل إلى اتفاق. كما قال المحافظ كارني إن زيادة الإنفاق سيزيد من دعم الطلب والتضخم، ليدعم بذلك الحاجة لرفع أسعار الفائدة.

وليس من المفاجئ، مع كل هذا الاعتماد على التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن يرتفع اليورو والجنيه البريطاني على خلفية الأنباء المتفائلة. ويقترح المتفاوضون على اتفاق الخروج اقتراحا مؤقتا يهدف إلى تجاوز النزاع بين لندن وبروكسل حول أحكام بند «الاحتياط» من أجل تجنّب حدود متكاملة في إيرلندا. وبموجب الاتفاق، تبقى إيرلندا الشمالية خاضعة للقوانين الجمركية للاتحاد الأوروبي، فيما ترتبط بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي باتفاق جمركي أقل تطلبا، ما يسمح لبريطانيا بتفادي حدود جمركية مع إيرلندا الشمالية. والأهم من ذلك أيضا أن هذه الأحكام ستكون مؤقتة فقط من أجل الالتزام بموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس. وبعد ذلك، يكون لدى الطرفين وقت أوسع لحل هذه المسألة.

ارتفاع تضخم منطقة اليورو

بلغ التضخم في منطقة اليورو 2.2 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل الأعلى منذ ديسمبر 2012، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. فقد أفادت بيانات مكتب إحصاءات منطقة اليورو بأن معدل التضخم من سنة لأخرى ارتفع من 2.1 في المئة في الشهر السابق. وارتفع معدل التضخم الأساس، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للغذاء والطاقة، من 0.9 في المئة إلى 1.1 في المئة. ويعتبر المعدل الأساس المؤشر الأفضل للضغوطات التضخمية الطويلة المدى.

