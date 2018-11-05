مال وأعمال

كشفت شركة البترول الوطنية أن نسبة الانجاز الكلي لمشروع الوقود البيئي التابع للشركة وصلت الى 96?9 في المئة في نهاية شهر اكتوبر الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد المطيري في مؤتمر صحافي ان المشروع يعتبر من أضخم المشاريع على مستوى العالم بميزانية تقدر بـ 15?2 مليار دولار أميركي مبينا ان المشروع يتكون من جزأين مهمين.

وأوضح المطيري أن الجزء الأول من المشروع يتمثل في تحديث وتطوير الوحدات القائمة في مصفاة الأحمدي وميناء عبدالله ومرافق مصفاة الشعبية اما الجزء الثاني من المشروع فيختص في بناء وحدات جديدة.وأفاد بأنه يجري حاليا بناء عدد 22 وحدة جديدة في مصفاة ميناء عبدالله ومن أهمها بناء وحدة تقطير النفط الخام الجديدة بطاقة تقدر بـ 264 ألف برميل يوميا.

وأشار الى أن عدد المشاريع الجاري اعدادها في مصفاة الأحمدي يبلغ 17 وحدة ومن أهمها وحدة انتاج الفحم الجديدة بطاقه تقدر بـ 37 ألف برميل يوميا.

وذكر ان ما تم صرفه من اجمالي المشروع بلغ 3?886 مليار دينار (نحو 12?8 مليار دولار) منها 890 مليون دينار (نحو ثلاثة مليارات دولار) صرفت بالكويت حيث تم بناء اكبر وحدة عمل مركزية للمشروع بالشرق الأوسط الامر الذي يبين حجم هذا المشروع.

وأوضح المطيري فيما يتعلق بالقروض الخارجية أنه تم التوقيع على اتفاقيات التمويل مع وكالات ائتمان الصادرات من عدة دول آسيوية وأوروبية بقيمة تعادل 6?245 مليارات دولار.

وقال انه تم سحب 5?545 ملايين دولار من هذا القرض حتى الان والمتبقي 700 مليون دولار سوف يتم سحبها في القريب العاجل.

وأسست شركة البترول الوطنية الكويتية في أكتوبر 1960 كشركة مساهمة تملكها الحكومة والقطاع الخاص معا وفي عام 1968 قامت الشركة بتشغيل أول مصفاة تابعه لها (مصفاة الشعيبة).

