مال وأعمال

كشفت احصائية التداولات النشطة وغير النشطة الصادرة عن بورصة الكويت لشهر أكتوبر من زيادة عدد الحسابات الخاملة بحدود 10 آلاف حساب بالغة 372.38 ألف حساب خامل، مقارنة بنهاية أكتوبر 2017 والتي بلغت 362.23 ألف حساب خامل.

وبينت الاحصائية الصادرة عن شركة البورصة أن 95 بالمئة من الحسابات الخاملة في البورصة كانت من نصيب المتداولين الكويتيين، فيما توزعت النسبة الباقية بين الحسابات الأخرى بواقع 4 بالمئة وحوالي 1 بالمئة لحسابات متداولين خليجيين.

وبينت الاحصائية أن اجمالي حسابات البورصة بلغت 386 ألف حساب مقابل 379.9 ألف حساب بنهاية أكتوبر 2017. كما تراجعت الحسابات النشطة من 17.7 ألف حساب الى 13.69 ألف حساب بنهاية أكتوبر 2018 وبتراجع بلغ 4000 حساب نشط.

