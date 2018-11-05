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372 ألف حساب خامل في البورصة نهاية أكتوبر


كشفت احصائية التداولات النشطة وغير النشطة الصادرة عن بورصة الكويت لشهر أكتوبر من زيادة عدد الحسابات الخاملة بحدود 10 آلاف حساب بالغة 372.38 ألف حساب خامل، مقارنة بنهاية أكتوبر 2017 والتي بلغت 362.23 ألف حساب خامل.
وبينت الاحصائية الصادرة عن شركة البورصة أن 95 بالمئة من الحسابات الخاملة في البورصة كانت من نصيب المتداولين الكويتيين، فيما توزعت النسبة الباقية بين الحسابات الأخرى بواقع 4 بالمئة وحوالي 1 بالمئة لحسابات متداولين خليجيين.
وبينت الاحصائية أن اجمالي حسابات البورصة بلغت 386 ألف حساب مقابل 379.9 ألف حساب بنهاية أكتوبر 2017. كما تراجعت الحسابات النشطة من 17.7 ألف حساب الى 13.69 ألف حساب بنهاية أكتوبر 2018 وبتراجع بلغ 4000 حساب نشط.


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